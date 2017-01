Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Kontrollen bei Bahnreisen

(ots) - Im Unterschied zu vielen europäischen Nachbarn

weiß Belgien, dass das für deutsche Bahnreisende Undenkbare durchaus

funktioniert: Bevor jemand den Eurostar nach London besteigen kann,

finden Pass- und Gepäckkontrollen wie am Flughafen statt. Schon in

den nächsten Monaten sollen die großen Stationen an den

Hochgeschwindigkeitsrouten mit Scannern wie am Airport ausgerüstet

werden. Belgien hat nicht nur die Anschläge in Brüssel erlebt,

sondern auch das Attentat in einem Thalys-Zug von Amsterdam nach

Brüssel. Dass etwas getan werden muss, erscheint nachvollziehbar. Die

Erfassung aller Reisenden bei grenzüberschreitenden Zügen ist dennoch

nicht praktikabel. Denn wer Terroristen auf der Flucht oder auch nur

beim Wechsel von einem EU-Land in ein anderes stoppen will, darf sich

eben nicht nur auf die großen internationalen Bahnlinien

konzentrieren. Dazu müssten auch die regionalen Bahnen im kleinen

Grenzverkehr in die Überwachung einbezogen werden. Das ist

schlichtweg nicht machbar. Es wäre auch ein Verstoß gegen die

Reisefreiheit.







