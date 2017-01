Mittelbayerische Zeitung: Falsche Logik / Kommentar zur verhaltenen Resonanz auf E-Auto-Kaufprämie

(ots) - Politik muss plakativ lautsprechen, um

aufzufallen und zu bewegen. Das weiß Maut-Minister Dobrindt. Seine

Forderung, die Autobauer müssten jedes Modell auch als Stromer

anbieten, dürfen wir aber schlicht als Ruf in die Nachrichtenleere

des Jahreswechsels deuten. Viel wirkungsvoller, aber auch

konfliktträchtiger wäre es, nur an ökologischen Kriterien orientierte

Vorgaben zu machen - inklusive Last- und Lieferverkehr. Wenn die

Politik will, dass sich E-Autos durchsetzen, muss sie zu günstigen

Rahmenbedingungen beitragen - also den Steuer-Dschungel mit

unlogischen Subventionselementen rund um Diesel, Benziner, Gas

lichten und die passenden Schwerpunkte setzen. Die Kaufprämie für

E-Autos, die Dobrindt lange nicht wollte, ist offenbar das falsche

Mittel, zumindest ein unzureichendes.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 22:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1440759

Anzahl Zeichen: 1139

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung