Mittelbayerische Zeitung: Ein Schuss ins Knie / Die Polizei in Köln hat an Silvester fast alles richtig gemacht. Nur die Grünen-Chefin sieht das anders.

(ots) - Ganz Deutschland ist sich darin einig, dass die

Kölner Polizei in der Silvesternacht einen guten Job gemacht hat.

Ganz Deutschland? Nein. Die Grünen suchen wieder einmal das Haar in

der Suppe. Man fragt sich, ob sie noch alle Tassen im Schrank haben -

oder ob sie die Lust am politischen Selbstmord umtreibt. Massenhafte

sexuelle Übergriffe, versuchte oder vollzogene Vergewaltigungen,

Körperverletzung, Raub und Diebstahl - das Schreckensszenario rund um

den Kölner Dom hat sich nicht wiederholt. Das ist den

Sicherheitsbehörden zu verdanken, die diesmal die richtigen Schlüsse

gezogen haben. Dafür gebührt ihnen Anerkennung. Und Grünen-Chefin

Simone Peter fällt danach nichts Besseres ein, als über die Polizei

herzuziehen. Der Stein des Anstoßes: Das Kürzel "Nafri" für

"Nordafrikanischer Intensivtäter" - ein Begriff aus dem

Polizeijargon, der wohl aus Versehen über Twitter publik wurde. Die

Wortwahl ist sicherlich unbedacht und nicht besonders glücklich.

Daraus aber eine Rassismus-Debatte zu konstruieren, stellt angesichts

der Ereignisse vor einem Jahr die Dinge auf den Kopf. Noch mehr in

Wallung geriet die grüne Frontfrau dann darüber, dass mehrere hundert

Verdächtige von der Polizei kontrolliert und zum Teil festgesetzt

wurden. Ja, was denn sonst, Frau Peter? Die Beamten werden triftige

Gründe dafür gehabt haben, die Migranten nicht zur Partymeile

durchzulassen. Eines sei den Betroffenheitspolitikern bei den Grünen

klipp und klar gesagt: Silvesterpartys unter Polizeischutz - das war

bisher nicht der Normalzustand. Und wohl nur Dank des Großaufgebots -

neben Köln noch in vielen weiteren deutschen Städten - liefen die

Feiern ohne größere Zwischenfälle ab. Gleichzeitig kann man annehmen,

dass zahlreichen Leuten die Feierlaune gehörig verdorben wurde bei

der Aussicht, vielleicht doch in eine gefährliche Situation zu

geraten. Man muss leider konstatieren: Wenn nur noch eine massive



Polizeipräsenz den Leuten ein Sicherheitsgefühl gibt, gerät etwas

gefährlich aus dem Lot. Dabei verwechselt Grünen-Chefin Peter Ursache

und Wirkung. Damit stößt sie nicht nur die Polizisten vor den Kopf,

die von ihr in die Ecke der bösen Cops gedrängt werden. Gleichzeitig

hinterlässt Peter in der Bevölkerung den fatalen Eindruck, dass ihr

die Anliegen von Flüchtlingen, die ihr Gastrecht mit Füßen treten,

möglicherweise wichtiger sind, als der Schutz der Bürger. So gewinnt

man jedenfalls keine Wahlen und erschreckt selbst eingefleischte

Anhänger. Außerdem müssen sich Grünen-Politiker nicht wundern, wenn

ihnen auch künftig gefälschte Zitate über traumatisierte junge

Flüchtlinge untergeschoben werden, die dann in den sozialen

Netzwerken ein parteischädigendes Eigenleben entwickeln - wie

kürzlich bei Renate Künast geschehen. Vor vier Jahren vermasselten

sich die Grünen ein besseres Wahlergebnis mit einer Diskussion über

Steuererhöhungen auf breiter Front, mit der sie versuchten, die

Linkspartei links zu überholen. Ein Übriges tat die Debatte um den

Veggie Day, die ihnen das Image einer Vorschriftenpartei einbrachte.

Auch im Superwahljahr 2017 lassen die Grünen nichts aus, um ihre

Wahlaussichten zu schmälern. Ihren einzigen wirklichen Polit-Star

Winfried Kretschmann, der mit einer schwarz-grünen Koalition in

Berlin liebäugelt, drängen sie systematisch ins Abseits. Auf ein

Zugpferd wie Boris Palmer, der sich als einer der wenigen

Grünen-Politiker kritisch über unkontrollierte Zuwanderung äußerte,

drischt die Parteispitze nach allen Kräften ein. Anstatt die

erfolgreichen Realisten aus dem Südwesten im Bund viel stärker

einzubinden, führt der linke Flügel ideologische

Grundsatzdiskussionen, die meilenweit entfernt sind von der

Lebenswirklichkeit der Bevölkerung. Die Führungsleute der

Bundesgrünen sind vergesslich geworden. Sie blenden ihr Wahldebakel

von 2013 genauso aus wie die Ereignisse in Köln vor einem Jahr. Das

nennt man einen Schuss ins eigene Knie.







