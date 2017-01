Ungesunder Lebensstil kann Grauen Star beschleunigen

Eine ungesunde Lebensweise begünstigt den Grauen Star, aber auch das Alter spielt eine Rolle

Rauchen undübertriebener Alkoholgenuss beschleunigen den Grauen Star. (Bildquelle:©Robert Kneschke -

(firmenpresse) - Die Katarakt ist in erster Linie eine Alterserscheinung, deren Ursache bisher wissenschaftlich nicht abschließend geklärt ist. Der Graue Startrifft meistens erst Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Er wird deshalb auch oft Altersstar genannt. Dennoch spielt auch der Lebensstil eine Rolle dabei, ob und vor allen Dingen wann es zum Grauen Star kommt, was diverse wissenschaftliche Studien bisher belegen konnten. Liegt die Alterskatarakt allerdings bereits vor, hilft auch ein gesunder Lebensstil nicht mehr. In diesem Fall ist die Operation am Grauen Star die einzige Alternative, um das Sehvermögen wieder herzustellen.

Grauer Star und Lebensstil - welchen Einfluss hat die Fehlernährung?

Auch wenn der Graue Star generell zu den nicht vollständig geklärten Alterserscheinungen gehört, ist dennoch bekannt, dass es zum Grauen Star früher kommen kann, wenn Betroffene vor Eintritt der Krankheit einen ungesunden Lebensstil geführt haben. Dazu gehören unter anderem Rauchen und übertriebener Alkoholkonsum, aber auch Bewegungsmangel und eine ungesunde Ernährung, denn diese Faktoren können die Entstehung des Metabolischen Syndroms und damit Diabetes Typ 2 begünstigen. Es ist erwiesen, dass Diabetes die Entstehung des Grauen Stars fördert. Deshalb ist ein gesunder Lebensstil eine gute Prophylaxe, um es gar nicht erst soweit kommen zu lassen. Auch Patienten, die regelmäßig Cortison einnehmen, haben ein höheres Risiko, eine Katarakt mit der dafür typischen Trübung der Linsen zu entwickeln, was im Laufe der Zeit die Sehschärfe erheblich beeinträchtigen kann.

Die Grauer Star Operation mit ihren verschiedenen Optionen für besseres Sehen im Alter

Patienten, die von Grauem Star betroffen sind, müssen aber keine Angst vor dieser Operation haben, denn heute gehören die Kataraktoperation zu jenen mit einem sehr geringen Risiko. Vor der Operation ist es wichtig, mit dem Arzt genau über die Wahl der passenden Kunstlinse zu sprechen. Verschiedene Intraokularlinsen (IOL) wie die Standard-Kunstlinse bzw. die Multifokallinse stehen zur Verfügung und können die Lebensqualität in Bezug auf gutes Sehen wieder verbessern. Multifokallinsen sind in der Lage, durch mehrere Brennpunkte auch andere Sehfehler wie Kurz- oder Weitsichtigkeit sowie Hornhautverkrümmungen auszugleichen. Patienten sollten deshalb vor dem Eingriff ausführlich mit dem behandelden Arzt über die passende IOL sprechen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.initiativegrauerstar.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Operation bei Grauem Star kann in der Regel ambulant durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um einen minimalinvasiven Eingriff, bei dem die Linsenvorderkapsel geöffnet und die Linse meist mithilfe von Ultraschall oder durch einen Femtosekundenlaser zerkleinert und anschließend entfernt bzw. abgesaugt wird. Danach wird eine spezielle Kunstlinse, eine sogenannte Intraokularlinse, in den leeren Kapselsack eingesetzt. Auch die Ausheilung erfolgt in der Regel komplikationslos - die kleine Öffnung verschließt sich von selbst. Katarakt-Operationen sind nach heutigem Standard ein sehr sicherer Eingriff. Dadurch, dass die Kunstlinse individuell angepasst wird, kann eine bestehende Fehlsichtigkeit korrigiert werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesverband Medizintechnologie e.V.

PresseKontakt / Agentur:

Bundesverband Medizintechnologie e.V.

Elke Vogt

Reinhardtstr. 29b

10117 Berlin

mail(at)webseite.de

030 / 246255-0

http://www.initiativegrauerstar.de



Datum: 03.01.2017 - 00:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1440762

Anzahl Zeichen: 2836

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundesverband Medizintechnologie e.V.

Ansprechpartner: Elke Vogt

Stadt: Berlin

Telefon: 030 / 246255-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung