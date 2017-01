Rheinische Post: CDU-Mittelstandschef nennt Mindestlohn-Konzept von Nahles weltfremd

(ots) - In der Debatte um Ausnahmen vom Mindestlohn hat

der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von

Stetten (CDU), das Konzept von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles

(SPD) als weltfremd bezeichnet. "Es ist doch ein Witz, dass Deutsche

mit abgeschlossener Berufsausbildung, welche länger als drei Jahre

nicht gearbeitet haben und deshalb als Langzeitarbeitslose geführt

werden, bei einer Neueinstellung die ersten sechs Monate vom

gesetzlichen Mindestlohn ausgenommen werden", sagte von Stetten der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe).

Gleichzeitig bestehe Ministerin Nahles bei einem Flüchtling, der als

Analphabet ohne Schulabschluss oder Ausbildung und ohne deutsche

Sprachkenntnisse eingestellt werde, auf einem gesetzlichen

Mindestlohn von 8,84 Euro. "Ich frage mich schon, in welcher Welt

diese Frau lebt", sagte der CDU-Abgeordnete. "Beim Mindestlohn

benötigen wir dringend Änderungen", forderte von Stetten.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.01.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440764

Anzahl Zeichen: 1312

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung