Hacki Hackisan präsentiert das Album: „Abstrakte Welt“

Der Künstler gibt jedem, der dieses Album oder einzelne Songs davon erworben hat, die Erlaubnis, seine Songs in den eigenen Videos zu verwenden, als musikalische Untermalung, seien es nun private oder kommerzielle Videos.

Schreibt dazu einfach in die Kommentare oder in den Abspann, dass der Song von Hacki Hackisan ist und setzt einen Link zur Webseite des Künstlers (www.hackisan.de), das ist alles.

Hacki Hackisan - Abstrakte Welt

(firmenpresse) - "Abstrakte Welt" ist das zweite Album des Künstlers und erschien ebenfalls im Jahr 2015.

Hacki Hackisan ist Künstler mit Leib und Seele, bekennender Rock- und Metal-Fan und möchte sich dennoch nicht in eine Schublade stecken lassen.

Er ist offen für sämtliche Genres und Musikstile und das spiegelt sich auch in diesem Album wider.



Das Konzept-Album inspiriert dazu, die Natur und ihre Farben zu genießen. Es entstand, weil der Künstler sehr oft in der Natur unterwegs ist und meistens immer eine Kamera mit dabei hat. So entstanden sehr viele Fotos und Videos, bei denen der Künstler keine Ahnung hatte, was er damit machen sollte. Er fand es schade, dass diese Aufnahmen einfach so in der Ecke verstaubten und er überlegte sich ein Konzept, wie er Bild und Musik miteinander kombinieren konnte und kam so auf dieses Konzept-Album.

So hatte er die Möglichkeit, sozialkritische Themen mit visueller und musikalischer Ästhetik und Schönheit zu kombinieren.



Dieses Konzept brachte Hacki Hackisan auf die Idee vieler weiterer Alben in diesem Stil. Das nächste geplante Konzept-Album wird auch Gesang enthalten. Jedes dieser Konzept-Alben umfasst ein spezifisches Thema, dass dem Künstler auf der Seele brennt und welches alle Werke, wie ein roter Faden durchzieht.



Das Album "Abstrakte Welt" enthält insgesamt 24 Songs, plus 4 Bonus-Tracks und ist ein sehr rockiges Werk.

Obwohl die Haupteinflüsse aus dem Rock- und Metal-Bereich kommen, gibt es ebenso vereinzelt "Ausreißer" aus den Bereichen Pop, Hip Hop, Elektro und Blues. Alles in allem eine sehr bunte Mischung.



Zu jedem dieser Songs gibt es zudem noch ein Musikvideo auf Youtube.

Hacki Hackisan steckt sehr viel Herzblut und Leidenschaft in seine Werke und das kann man hören, sehen und auch fühlen.

Der Künstler legt großen Wert darauf, viele verschiedene Sinne anzusprechen und möchte zum Nachdenken anregen, um so ein bleibendes Erlebnis zu erschaffen.



Und jetzt kommt das Beste:



Der Künstler gibt jedem, der dieses Album oder einzelne Songs davon erworben hat, die Erlaubnis, seine Songs in den eigenen Videos zu verwenden, als musikalische Untermalung, seien es nun private oder kommerzielle Videos.

Schreibt dazu einfach in die Kommentare oder in den Abspann, dass der Song von Hacki Hackisan ist und setzt einen Link zur Webseite des Künstlers (www.hackisan.de), das ist alles.



Hacki Hackisan wünscht allen Kreativen ein erfolgreiches Jahr 2017.





Inhalt:

1. Seasons (0:34)

2. Alpha & Omega (1:01)

3. Wind (1:08)

4. The Flow (1:12)

5. Flowing Energy (1:02)

6. Red Dawn (0:54)

7. Bloody River (1:14)

8. Ice Cold Water (1:16)

9. Sparkle (1:07)

10. Hells Bells (1:20)

11. Purple Stream (0:49)

12. Blue Motion (0:55)

13. Red Motion (0:55)

14. Blue Fire (1:50)

15. Horror (1:04)

16. Nuclear Flames (1:07)

17. Impossible (1:12)

18. Blue (1:12)

19. Bad Drugs (1:36)

20. 4 Seasons (1:14)

21. From Dusk Till Dawn (1:12)

22. Time Stands Still (1:26)

23. Waves (1:07)

24. Storm (1:07)

25. Hacki of Death (Bonus 1) (3:13)

26. Spanische Zombies (Bonus 2) (4:33)

27. Knautschi (Bonus 3) (4:08)

28. Beauty of the Night (Bonus 4) (2:42)



Hier geht es zum Künstler Hacki Hackisan:

http://hackisan.de/index.php/de/mp3-shop-de/mp3-de/mp3-2015-de#abstraktewelt





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://hackisan.de/index.php/de/mp3-shop-de/mp3-de/mp3-2015-de#abstraktewelt



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hacki Hackisan ist leidenschaftlicher Musiker, Philosoph, Schriftsteller und Künstler aus dem schönen Baden-Württemberg.

Er lässt sich inspirieren von Metal bis Klassik, von Slayer und Cannibal Corpse bis Antonio Vivaldi und Niccolò Paganini, von Bud Spencer und Terence Hill bis Einstein und Steven Hawking.

Inspiration findet er überall.



Er war schon immer kreativ und wollte seine Kunst in die Welt hinaustragen, wusste jedoch nicht genau wie. Keiner wollte seine Songs, Geschichten und Gedichte hören und erst recht nicht veröffentlichen, was ihn natürlich noch mehr deprimierte. 1998 veröffentlichte er dann zum ersten Mal zwei Gedichte in einem Sammelband. Er musste zwar dafür selbst bezahlen, durfte sich aber ab jetzt Autor nennen und es war ein erster Schritt in die Öffentlichkeit.

Es mussten jedoch noch einige Jahre ins Land gehen, bevor er die Idee hatte, selbst für seine Veröffentlichung zu sorgen und zwar über das Internet.

Er fing an Musikvideos für Youtube zu drehen und machte so seine Werke der ganzen Welt zugänglich.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hackisan.de

PresseKontakt / Agentur:

Thomas Schöffler

Teckweg 3

73655 Plüderhausen

Tel.: 0173/6248085

E-Mail: info(at)hackisan.de

Web: www.hackisan.de

Datum: 03.01.2017 - 00:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1440768

Anzahl Zeichen: 4005

Kontakt-Informationen:

Firma: Hackisan.de

Ansprechpartner: Thomas Schöffler

Stadt: Plüderhausen

Telefon: 0173/6248085



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 38 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung