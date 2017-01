Rheinische Post: NRW-Polizei fahndet gezielt nach Nationalitäten

(ots) - Das gezielte Vorgehen der Polizei gegen

bestimmte Nationalitäten in NRW ist nicht erst seit Silvester gängige

Praxis in NRW. Der Rheinischen Post (Dienstagausgabe) liegt ein

vertrauliches Fahndungsblatt "Mobile Täter im Visier (MOTIV)" vor,

dass das Landeskriminalamt für die Streifenpolizisten in NRW verfasst

hat. Darin heißt es: "Die Staatsangehörigen der MOTIV-Tatverdächtigen

sind vorwiegend rumänisch, deutsch (häufig mit

Migrationshintergrund), sowie in steigender Anzahl marokkanisch

(...)". Zu "Nordafrikanischen Tatverdächtigen" heißt es, sie "begehen

insbesondere Raub- , Körperverletzungs- und

Taschendiebstahlsdelikte". Thomas Feltes, Professor für Kriminologie

und Polizeiwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum, bewertet das

Papier in der Rheinischen Post als "schlimmste Vulgärkriminologie."

Derartige Vorgaben würden den Polizeistreifen "suggerieren, dass die

Polizeiführung in NRW nicht viel Wert auf Differenzierung legt".



Datum: 03.01.2017 - 04:00

