Ebook-Neuerscheinungen im Jahr 2017: deutsch-englisch Woerterbuecher fuer Anlagenmechaniker/ Techniker/ Kfz-Mechatroniker/ Elektroberufe/ Automatiker

Nachschlagewerke: auch fuer Ingenieure: Maschinenbau/ Elektrotechnik/ Mechatronik

(firmenpresse) - Betrifft: Ebook-Neuerscheinungen im Januar 2017



1.

EBOOK-Leseprobe unter:



https://www.amazon.de/dp/B01N1X0DXB



ASIN: B01N1X0DXB

Woerterbuch fuer Anlagenmechaniker (Sanitaer-, Heizungs- und Klimatechnik)

Uebersetzungen in deutsch-englisch

-

german-english Dictionary for Plant Mechanic for HVAC and Sanitary Engineering





2.

Bei AMAZON runterladen unter:



http://www.amazon.de/dp/B01C04AOEU



ASIN: B01C04AOEU



AUTOMATISIERUNGSTECHNIK + HANDHABUNGSTECHNIK:

Vokabeln uebersetzen (deutsch-englisch + en-de)

+

deutsche Begriffe in der Technischen Ausbildung/ Beruf anwenden





3.

Bei AMAZON runterladen unter:



http://www.amazon.de/dp/B01BJZAJCI



ASIN: B01BJZAJCI



100 000 Uebersetzungen:

Technisches Woerterbuch Kraftfahrzeugtechnik

deutsch-englisch/ englisch-deutsch

+ Kfz-Abkuerzungen

-

dictionary automotive engineering

german-english/ english-german





4.

Bei AMAZON runterladen unter:



http://www.amazon.de/dp/B01BGJEILK



Lernhilfe bzw. Fachbegriffe- Uebersetzer (Kindle Edition):



ASIN: B01BGJEILK



Woerterbuch fuer Elektroberufe

(deutsch-englisch + en-de)



bzw.

german-english + english-german dictionary:

electrical installation/

building technology/

electronics





5.

Bei AMAZON runterladen unter:



http://www.amazon.de/dp/B01BFMJHKK



ASIN: B01BFMJHKK



9000 Technik-Kuerzel/ Technische Abkuerzungen

(englisch-deutsch Woerterbuch)

+

deutsche Mechatronik-Begriffserklaerungen



bzw.

dictionary of technical abbreviations (english german)





Weitere EBOOK-Leseproben finden Sie unter dem Link:



https://www.amazon.de/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO/





