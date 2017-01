Neue Lernsoftware/ Sprachensoftware fuer die Technische Berufsausbildung (Auszug aus KATALOG 2017; Lehrmittel-Wagner)

mit Technischen Abbildungen Begriffe lernen

(firmenpresse) - (Auszug aus KATALOG 2017; Lehrmittel-Wagner)





betrifft: Lernsoftware/ Sprachensoftware fuer die Technische Berufsausbildung



VERKAUF im ONLINE- SHOP unter:



http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de



weiterfuehrende Beschreibung:



LEHRMITTEL-ANGEBOT fuer:



Maschinenbauer/

KFZ-Mechatroniker/

Mechatroniker/

Mechatroniker-Kaeltetechnik bzw. Kaelteanlagenbauer/

Fachinformatiker/

Elektroniker/

Automatiker/

Anlagenmechaniker/

Industriemechaniker/

Multimediaelektroniker/

Mediengestalter/

Ingenieure/

Übersetzer/

Konstrukteure

Technische Dokumentation/

Dolmetscher



Software-Beispiele:



1.

Jahr 2016

(ISBN 3000531378)



LESEPROBE unter:

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000531378



BILDER- Lexikon Mechatronik

+

Begriffserklaerungen fuer Technik-Einsteiger:

Lernfelder-Wortschatz abarbeiten oder einfach nur Fachwoerter von A-Z suchen





2.

Jahr 2013

(ISBN 3000421963)



LESEPROBE unter:

https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000421963



CD-ROM Uebersetzungshilfe fuer Betriebsanleitungen + Datenblaetter:

Technik-Texte finden (deutsch-english)

+

Mechatronik-Woerterbuch







3.

Jahr 2011

(ISBN 3000350144):



LESEPROBE unter:

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000350144



1x CD-ROM

Technisches Woerterbuch Automation deutsch-englisch

+

1x CD-ROM

6700 Begriffe-Erklaerungen:

Antriebstechnik/

Elektronik/

Informationstechnik/

Maschinenbau

(Glossar: Grundlagen-Wortschatz)







4.

Jahr 2010

(ISBN 3000321608)



LESEPROBE unter:

https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000321608



Uebersetzungen fuer Fluggeraeteelektroniker

(Elektroniker Luftfahrttechnische Systeme):



deutsch englisch Woerterbuch







5.

Jahr 2009

(ISBN 3000290990)



LESEPROBE unter:

https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000290990



CD-ROM Wortschatz-Uebersetzungen (294.000 Fachbegriffe) fuer

Kfz-Mechatroniker/

Mechatronik-Ingenieure /

Elektroniker/

IT-Systemelektroniker/

Industriemechaniker/

Maschinenbau-Techniker

deutsch-englisch; technisches englisch-deutsch

(Woerterbuch-Fachausdruecke)







6.

Jahr 2008

(ISBN 9783000238710):



LESEPROBE unter:

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000238719



CD-ROM Lernkarten: Deutsch-Englisch Trainer für MECHATRONIKER und ELEKTRONIKER

Uebersetzungstraining von technischen Fachbegriffen/ Fachwoertern aus mechatronics /

Electronic engineering / robotics mit Lernstufen und Lernkontrolle nach dem Karteikartensystem (Übersetzung); deutsch-englisch/ english-german ; Autor Markus Wagner; Lehrmittel-Wagner



In english:

CD-ROM Language translation training:

technical words of mechatronics, robotics and handling technology with result checking ;German-english/english-german







7.

Jahr 2007

(ISBN 9783000215896):



LESEPROBE unter:

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000215891



2x CD-ROM Lernpaket für den Mechatroniker:



1x CD-ROM Technisches Woerterbuch / Fachbegriffe/ Fachwoerter fuer Ingenieure/Maschinenbauer/Mechatroniker/Elektroniker,

Englisch- Deutsch / Deutsch- Englisch



+



1x CD-ROM Lexikon Mechatronik in deutsch;

; Lehrmittel-Wagner







8.

Jahr 2007

(ISBN 3000234691):



KLAPPENTEXT unter:

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000234691



CD-ROM

deutsches Begriffe-Lexikon mit Erklaerungen

+

Woerterbuch fuer den Mechatroniker/-Kaeltetechnik

deutsch-englisch/ englisch-deutsch; Lehrmittel-Wagner



(Bereiche Kaeltetechnik, Klimatechnik, Thermodynamik, Elektrotechnik (u.a. Elektronik), Steuerungs- und Regelungstechnik, Datenverarbeitung, Mathematik, Chemie und der Logistik.)



bzw.



dictionary refrigeration engineering and air conditioning;

german-english/ english-german



IMPRESSUM:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de/



Leseprobe zu Auto-Lexikon:

http://auto-lexikon-kfz-uebersetzung.jimdo.com/glossar-automobiltechnik-kraftfahrzeug-demo/



VERLAG Lehrmittel-Wagner

Technischer Autor

Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a

Germany - 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635

Tel.: 06182/22908

Fax: 06182843098

Copyright: Lehrmittel-Wagner





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

IMPRESSUM:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de/



Leseprobe zu Auto-Lexikon:

http://auto-lexikon-kfz-uebersetzung.jimdo.com/glossar-automobiltechnik-kraftfahrzeug-demo/



VERLAG Lehrmittel-Wagner

Technischer Autor

Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a

Germany - 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635

Tel.: 06182/22908

Fax: 06182843098

Copyright: Lehrmittel-Wagner

Datum: 03.01.2017 - 08:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1440785

Anzahl Zeichen: 5265

Kontakt-Informationen:

Firma: Verlag Lehrmittel-Wagner in 63500 Seligenstadt (Lernsoftware z. B. Englisch Woerterbuch Mechatronik)



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung