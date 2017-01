Urlaub am Wilden Kaiser - Neuer Teaser geht online!

Das neue Portal www.urlaub-am-wilden-kaiser.com informiert mit wöchentlichen touristischen Blogartikeln und aktuellen Angeboten der Beherbergungsbetriebe. Alle Infos also für einen traumhaften Urlaub.

Urlaub am Wilden Kaiser

(firmenpresse) - Das neue Projekt "Urlaub am Wilden Kaiser" startet sowohl für Gäste als auch Gastgeber am 12. Januar 2017. Mit unserem neuen Video machen wir Lust auf mehr: auf Urlaub in Ellmau, Söll, Going und Scheffau, inmitten des traumhaften Kaisergebirges.



Mit stimmungsvollen Bildern veranschaulichen wir die Vielfalt des wunderschönen Wilden Kaisers und wollen den Gästen zeigen, dass diese Berge sowohl im Winter als auch im Sommer die Herzen höher schlagen lassen.



Egal ob man nach dem perfekten Adrenalinkick oder einer idyllischen Auszeit sucht, der Wilde Kaiser in den Tiroler Alpen bietet die optimalen Gegebenheiten. Erleben Sie das Gebirge beim Bergstiegen hautnah oder lassen Sie sich auf seinen saftig grünen Almwiesen nieder und genießen dabei ein spektakuläres Panorama. Kein Berg begeistert so sehr wie der Wilde Kaiser.



Im Winter finden Sie in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental eines der schneesichersten Skigebiete in ganz Österreich. Mit der höchsten Bergstation auf fast 2.000 Höhenmetern verspricht die Region feinsten Pulverschnee für den Winterurlaub.



In der warmen Jahreszeit kann die ganze Familie die Umgebung und die Berge selbst bei Wanderungen und Bergtouren für alle Ausdauerstufen entdecken. Erleben Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die Natur und eine traumhafte Zeit am Wilden Kaiser.



Lassen Sie sich von der Tiroler Gastfreundschaft willkommen heißen und fühlen Sie sich in den Bergen wie zu Hause. Kehren Sie in urige Hütten ein und stärken Sie sich bei einer typischen "Jause" voller österreichischer Schmankerl. Auch Wellness kommt am Wilden Kaiser nicht zu kurz. So können Sie in Ihrem wohlverdienten Urlaub wunderbar entspannen und finden die nötige Ruhe in den österreichischen Alpen.



Die Heimat des Bergdoktors

Ellmau ist bekannt unter dem Namen "das Hollywood der Alpen". Für alle Fans schon lange kein Geheimnis mehr, sind Sie hier am Fuße des Wilden Kaisers dem Bergdoktor auf der Spur. Besuchen Sie seine Praxis, frühstücken Sie mit der berühmten Aussicht über Söll und erfahren Sie selbst, wieso sich der berühmte Tiroler Arzt ausgerechnet hier niedergelassen hat.



Die Gegend rund um die Drehorte bietet all den Fans der Serie viele spannende Aktivitäten sowie Veranstaltungen rund um den Bergdoktor. So können Sie an einer Bergdoktor-Wanderung oder an einem der vielen Fantreffen teilnehmen.



Unser Projekt "Urlaub am Wilden Kaiser"



Das Ziel dieses Vorhabens ist es, eine informative Website für sowohl Urlauber als auch Unternehmer zu erschaffen. Hier finden Sie nicht nur aktuelle News von den Tälern des Kaisergebirges, sondern auch aktuelle Angebote von Gastgebern und Hinweise zu Veranstaltungen.



Sind Sie Gast, verpassen Sie nichts mehr. Sind Sie Unternehmer, bieten wir Ihnen die perfekte Plattform für die Angebote Ihres Betriebs.



Versäumen Sie also ab 12. Januar in den Orten Ellmau, Going, Söll und Scheffau kein wichtiges Event mehr und informieren Sie sich schon vor Ihrem Urlaub über bevorstehende Aktionen und Aktivitäten.











