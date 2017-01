Wencor Group und AmSafe Bridport vereinbaren neue Partnerschaft

(ots) - AmSafe Bridport hat die Wencor Group zum offiziellen Partner für

Lagerhaltung, Distribution und Bestandsmanagement bestimmt. Die

Wencor Group wird im Rahmen der neuen Partnerschaft, in Erweiterung

ihres bereits bestehenden Marktpotentials, ab dem 10. Dezember 2016

Sauerstoff in Flaschen und für Notrutschen für den globalen

Luftfahrtmarkt einschließlich Asien, Europa und ganz Amerika

bereitstellen.



"Wir freuen uns, dass wir eine starke Vertriebspartnerschaft mit

der Wencor Group für unsere Produkte eingehen konnten, und wir sind

zuversichtlich, dass diese Partnerschaft zu einer deutlichen

Geschäftsentwicklung beitragen wird", sagte Richard Lucas, Business

Development Manager bei AmSafe Bridport.



"Diese Vereinbarung steht für eine starke Allianz mit AmSafe

Bridport, die unseren Kunden erstklassige Lösungen, Vertriebs- und

Marketing-Dienstleistungen sowie hervorragende Liefersicherheit

bietet. Die Kombination von AmSafe Bridports Produktqualität und

Wencors Marktpotenzial bringt ein außerordentliches

Leistungsversprechen für die Luftfahrtindustrie", erklärte Chris

Curtis, CEO der Wencor Group.



Die Wencor Group ist Anschlussmarkthändler für AmSafe-Produkte und

investiert weiterhin kontinuierlich in zuverlässige Lösungen, die

Vertrauen und Wert schaffen. Die Wencor Group und AmSafe Bridport

arbeiten eng zusammen, um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger

Produkte zu gewährleisten, die die Performance- und

Verfügbarkeitserwartungen des Marktes erfüllen.



Informationen zur Wencor Group



Die Wencor Group ist global führend in der Luft- und

Raumfahrtindustrie und bietet PMA-Gestaltung, CMM und DER-Reparaturen

sowie Vertriebslösungen für den Fluglinienbetrieb,

Instandsetzungsstützpunkte, Hersteller und das Militär auf der ganzen

Welt. Zu den Konzerngesellschaften zählen unter anderem: Wencor,



Aerospace Coatings International, Soundair Aviation Services, Flight

Line Products, Xtra Aerospace und Kitco Defense. Die Wencor Group hat

ihren Hauptsitz im Großraum Atlanta und verfügt über weitere

Niederlassungen in Utah, Amsterdam, Singapur, Peking, Shanghai,

Istanbul, Miami, Washington, Alabama und Südkalifornien. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.wencorgroup.com.



Informationen zu AmSafe Bridport



AmSafe Bridport ist der weltweite Marktführer in Design und

Herstellung von technisch-textilen Lösungen, die den Anforderungen

der globalen Märkte für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

hinsichtlich Sicherheit und Sicherung gerecht werden. AmSafe Bridport

spezialisiert sich auf technische Qualität und innovative Produkte,

die hohen dynamischen Belastungen standhalten, und bietet

leichtgewichtige, sichere, effiziente Airframe-Fixierungs- und

Barrierelösungen, Umschlag- und Bewegungssysteme und

Panzerbüchsen-Schutzvorrichtungen für gepanzerte Fahrzeuge. Der

Hauptsitz von AmSafe Bridport befindet sich in Bridport,

Großbritannien, mit weiteren Einrichtungen in Sri Lanka und Anaheim,

Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter

www.amsafebridport.com.







