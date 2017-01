Neues Ratgeber-Video von Lampenwelt.de: Entspannen & arbeiten in einer Schlafzimmer-Homeoffice-Kombination

Das neue Ratgeber-Video der Lampenwelt GmbH erklärt, wie man ein Schlafzimmer mit integrierter Homeoffice-Ecke individuell beleuchtet.

So beleuchte ich ein Schlafzimmer mit integrierter Homeoffice-Ecke individuell. | © Lampenwelt.de

(firmenpresse) - Schlitz, 03.01.2017 - Das neue Ratgeber-Video der Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Beleuchtung, erklärt, wie man ein Schlafzimmer mit integrierter Homeoffice-Ecke individuell beleuchtet. Das eineinhalbminütige Video ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens kostenlos abrufbar und geht zum Beispiel auf die Unterschiede zwischen einer entspannenden Lesebeleuchtung und einer nüchternen Schreibtischbeleuchtung ein.



Schlafzimmer mit integrierter Homeoffice-Ecke kombinieren einen Entspannungsort mit einem Arbeitsplatz. Diese Kombination findet man sehr häufig, auch zum Beispiel bei Studenten, denen der Platz für ein separates Arbeitszimmer einfach fehlt. Und letztendlich ist auch das Zimmer eines Schülers nichts anderes, denn auch hier wird sich abwechselnd auf dem Bett entspannt und am Schreibtisch an den Hausaufgaben gearbeitet. Doch gerade diese beiden Aufgaben - entspannen und arbeiten - scheinen sich oft zu widersprechen. Das bemerkt man auch lichttechnisch. Nämlich dann, wenn man sich bei der viel zu hellen Beleuchtung einfach nicht entspannen kann oder man bei dem viel zu behaglichen Licht im Raum am Schreibtisch einschläft.



Das neue Ratgeber-Video der Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Lampen und Leuchten, zeigt, wie man die verschiedenen Aufgaben in einer Schlafzimmer-Homeoffice-Raumkombination lichttechnisch trennt und individuelles Licht für die verschiedenen Bereiche schafft. Dabei geht das eineinhalbminütige Video sowohl auf die Allgemeinbeleuchtung im Raum als auch auf die Nachttisch-, Kleiderschrank- und Schreibtischbeleuchtung ein und gibt zahlreiche Tipps zur weiteren Lichtoptimierung in dieser Wohnraum-Kombination.



Das neue Ratgeber-Video der Lampenwelt GmbH kann ab sofort kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=lSr9JoKetNw





Das Ratgeber-Video ist Teil einer Ratgeber-Reihe, die als komplette Playlist aufgerufen werden kann unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLX2-RYJtewfqNDBe5-3TyQdvy-crrmWUs







