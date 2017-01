Vorsicht, Viren! - So lässt sich die Ansteckungsgefahr in Familien senken (FOTO)

(ots) -

Im Winter haben Viren Saison - die Erreger von Grippe und

Erkältungen lauern überall. Ist ein Familienmitglied bereits krank,

lässt sich das Risiko einer Ansteckung mit einfachen Maßnahmen

zumindest senken, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"

schreibt. Die wirksamste aller Schutzmaßnahmen bleibt das

Händewaschen, vor allem vor den Mahlzeiten. Gläser sollten genauso

wenig gemeinsam benutzt werden wie Handtücher. Letztere regelmäßig

heiß waschen. "Übervorsichtige Maßnahmen wie der Einsatz von

Desinfektionsmitteln sind im Regelfall nicht notwendig", sagt der

Leiter des Zentrums für Infektionsforschung in Hannover, Professor

Ulrich Kalinke. Darüber hinaus kann jeder dazu beitragen, sein

Immunsystem zu stärken. Ausreichend Schlaf, viel Bewegung und eine

ausgewogene, vitaminreiche Ernährung unterstützen die Körperabwehr.

Zusätzliche Vitaminpräparate sind meist überflüssig. Auch Abhärten -

etwa durch kaltes Duschen - bringt wenig. Nützlich ist es hingegen,

die Nasenschleimhaut feucht zu halten. Bei sehr trockener Luft hilft

dabei eine Nasensalbe



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2017 A liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: ruedinger(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau aa17-01-001-hwcwf.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.01.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440803

Anzahl Zeichen: 1775

Kontakt-Informationen:

Firma: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau aa17-01-001-hwcwf.jpg

Stadt: Baierbrunn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung