110 Jahre Renault in Deutschland

(ots) - 1907 wurde in Berlin mit der "Renault Frères

Automobil Aktiengesellschaft" die erste offizielle Renault

Tochtergesellschaft in Deutschland gegründet. Kein anderer

ausländischer Automobilhersteller ist so lange auf dem deutschen

Markt präsent wie Renault. Über sieben Millionen Fahrzeuge wurden

seitdem verkauft. Derzeit sind rund 2,4 Millionen Renault Fahrzeuge

auf deutschen Straßen unterwegs.



"Renault ist tief in Deutschland verwurzelt und zählt zu den

traditionsreichsten Automobilmarken", sagt Uwe Hochgeschurtz,

Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG. "In den nächsten

Jahren wollen wir mit attraktiven Modellen unsere Position als

stärkster ausländischer Hersteller festigen. Renault wird in

Deutschland weiterhin eine sehr große Rolle spielen."



Fahrzeuge wie 4 CV oder R4, Espace, Scénic oder Twingo sind für

viele Autofahrer nicht nur ein Transportmittel, sondern auch ein

Stück Lebensgefühl. Mit neuen Modellen wie Captur und Kadjar knüpft

Renault an diese Tradition an.



Um elf Prozent wuchsen die Zulassungen der Renault Gruppe in

Deutschland per Ende November 2016 im Vergleich zu 2015. Mit 177.000

Zulassungen ist Renault Deutschland der stärkste ausländische

Autohersteller auf dem deutschen Markt.



2017 führt Renault die Modelloffensive mit dem neuen SUV Koleos

und dem Comeback des Sportwagens Alpine fort.







