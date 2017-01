Wertvolle Erweiterungen für das Telematik-System IFALOG

Das Ingenieurbüro Stephan in geprüftes Mitglied der "TOPLIST der Telematik"

Die grafische Auswertung der Fahr- und Standzeiten eines Fahrzeugs in IFALOG. Bild: INGENIEURBÜRO ST

(firmenpresse) - Bempflingen, 03.01.2017 (msc).



Gleich drei Neuerungen für das bestehende Telematik-System IFALOG hat Norbert Stephan vom Ingenieurbüro Stephan aus Baden-Württemberg im Jahr 2016 entwickelt.



Bereits seit einigen Monaten auf dem Markt ist die Baustellen-Datenanalyse. Wo und wann war welches Fahrzeug unterwegs, wie lange befand es sich auf der Baustelle - diese Fragen werden zuverlässig beantwortet.



Stephans Kunden, in erster Linie Handwerksbetriebe, erhalten durch das System aber auch Unterstützung bei der Erstellung von Rechnungen, etwa durch die automatische Angabe der Stunden, die sich ein Fahrzeug auf einer Baustelle befunden hat. "Die Analyse wird gut angenommen", freut sich Stephan. Die Idee dazu stammte von ihm, aber auch ein Kundenwunsch wurde integriert: Auf dessen Anregung hat der Ingenieur auch eine grafische Auswertung von Standzeiten - als Balkengrafik - mit aufgenommen. "Das System ist modular aufgebaut", dadurch seien Erweiterungen problemlos möglich und Kundenwünsche leicht realisierbar. "Ich sage zu jedem Kunden, sag', was du haben willst, und wenn ich der Meinung bin, es geht, dann mache ich das. Ich bin da flexibel."



Auch eine Projektverwaltung will Stephan bald anbieten. Projekte sollen in IFALOG geladen werden können, sodass eine projektbezogene Abrechnung möglich wird.



Die Entwicklung des neuen Angebots, das von Kundenseite angeregt worden war, wird gerade abgeschlossen. Im kommenden Jahr soll dann noch eine Koppelung an digitale Tachographen auf den Markt kommen. Daten können dann per Remote-Übertragung übermittelt werden. Ein Pilotkunde testet das System, dafür biete sich die Winterpause an, erläutert Stephan. So müsse noch getestet werden, ob die vorhandenen Geräte überhaupt downloadfähig sind. Auch weiterhin sollen zu dem bestehenden IFALOG, einem Datenerfassungs- und Auswertesystem für Fahrzeug-Bordrechnersysteme, sukzessive weitere Funktionen hinzukommen, sagt Stephan. Es sei ein wachsendes System.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.telematik-markt.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche



MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".

Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden Telematik-Anbieter.

Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den Telematik Award aus.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Telematik-Markt.de

Leseranfragen:

Hamburger Str. 17, 22926 Ahrensburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 03.01.2017 - 10:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1440818

Anzahl Zeichen: 2126

Kontakt-Informationen:

Firma: Telematik-Markt.de

Ansprechpartner: Peter Klischewsky

Stadt: Ahrensburg

Telefon: +49 4102 2054-540



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.