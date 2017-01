Zahl des Tages: 49 Prozent der Autofahrer haben den Motor schon einmal laufen gelassen, um den Wagen aufzuheizen oder damit das Eiskratzen schneller geht

(ots) - Am frühen Morgen ist jede Minute kostbar,

besonders wenn man ohnehin schon spät dran ist. Umso ärgerlicher: Die

zugefrorenen Windschutz- und Fensterscheiben des Wagens bei eisigen

Temperaturen freikratzen zu müssen. Jeder zweite Autofahrer in

Deutschland (49 Prozent) hat deshalb bereits einmal den Motor laufen

gelassen, um lästiges Eiskratzen zu beschleunigen oder sein Fahrzeug

aufzuheizen. Das ergab eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag

von CosmosDirekt.(1) Doch wer aus Bequemlichkeit so handelt, nervt

nicht nur seine Nachbarn, sondern schadet auch der Umwelt. Das

Warmlaufenlassen im Leerlauf ist zudem strafbar, wie Frank Bärnhof,

Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt erklärt: "Autofahrer, die

ihren Motor längere Zeit vor dem Losfahren starten, können wegen

unnötiger Lärm- und Abgasbelästigung gebührenpflichtig verwarnt

werden. Sie müssen mit einer Geldbuße von 10 Euro rechnen." In jedem

Fall gilt: Erst Gas geben, wenn Scheiben und Scheinwerfer vollständig

vom Eis befreit sind. "Ist die Windschutzscheibe nicht so weit

freigekratzt, wie die Scheibenwischer reichen, droht ebenfalls ein

Bußgeld. Führt die eingeschränkte Sicht womöglich zu einem Unfall,

kann dies im Bereich der Vollkasko zu einer partiellen Kürzung von

Ansprüche führen."



(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Bewusst fahren" des

Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai

2016 wurden in Deutschland 1.004 Autofahrer ab 18 Jahren befragt, die

ein Auto im Haushalt besitzen.



Datum: 03.01.2017 - 10:14

