Brüderle: Fast jeder vierte Job entsteht in der Altenpflege / bpa Arbeitgeberverband zu den Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur für Arbeit

(ots) - Zu den heutigen Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur

für Arbeit erklärt bpa Arbeitgeberpräsident Rainer Brüderle:



"Die Altenpflege trägt immer mehr das Jobwachstum in Deutschland.

Von Oktober 2015 bis Oktober 2016 sind 88.400

sozialversicherungspflichtige Beschäftigte neu in der Altenpflege

(Heime und Sozialwesen) eingestellt worden. Insgesamt ist die

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bundesweit um 362.800

angestiegen. Damit ist im letzten Jahr fast jeder vierte neue Job in

der Altenpflege entstanden.



Die Zahlen machen deutlich, wie wichtig der Altenpflegemarkt

mittlerweile für die Binnenwirtschaft geworden ist. Hier werden

Menschen gut gepflegt, hier wird investiert und hier entstehen die

Arbeitsplätze mit Zukunft. Es wird Zeit, dass sich auch die

Mittelstands- und Wirtschaftspolitik um die Pflege kümmert und sie

nicht allein den eher staatsgläubigen Gesundheitspolitikern

überlässt. Denn durch Markt und Wettbewerb ist die Altenpflege in den

letzten 20 Jahren zu einem Paradebeispiel der Sozialen

Marktwirtschaft geworden. Mittelständische und inhabergeführte

Betriebe sind es, die sich hier engagieren und mit ihrem

Ideenreichtum für ein vielfältiges Angebot in Stadt und Land sorgen.

Der Marktanteil der privaten Betreiber beträgt mittlerweile über 50

Prozent, er wächst weiter und ist mittlerweile der entscheidende

Grundpfeiler der pflegerischen Versorgung in Deutschland."



Dazu sagt der Vizepräsident des bpa Arbeitgeberverbands Bernd

Meurer:



"Politik darf diesen Wachstumsmotor nicht durch noch mehr

Bürokratie und Misstrauen gegenüber den Unternehmerinnen und

Unternehmern abwürgen, sondern muss alles dafür tun, dass auch

zukünftig in diesen Markt investiert wird. Laut einer neuen Studie

der GWS und 2hm im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Energie fehlen bis 2030 fast 160.000 Pflegeheimplätze. Ohne private



Investitionen wird diese Lücke nicht zu schließen sein. Deshalb muss

es 2017 ein Umdenken in der Pflegepolitik geben. Markt und Wettbewerb

müssen wieder gestärkt und staatliche Interventionen zurückgedrängt

werden. Wir brauchen endlich eine Konzentration auf die weitere

Gewinnung von Fachkräften im In- und Ausland. Dafür gilt es Freiräume

zu schaffen, statt immer neue Regeln zu erfinden."



Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit finden Sie hier: https://s

tatistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201610/iiia6/beschae

ftigung-sozbe-monatsheft-wz/monatsheft-wz-d-0-201610-pdf.pdf







Datum: 03.01.2017 - 10:18

