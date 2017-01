Knallharte Kindergaumen: Nur noch neun Kandidaten kämpfen um den Titel "MasterChef" Deutschland (FOTO)

- Kandidat Petrus scheitert an Sternanis und Madeira

- 35 hungrige Schulkinder bildeten kritische Jury

Es war eine Sendung voller exotischer Geschmacksexplosionen: Die

"MasterChef"-Kandidaten mussten gestern in der Challenge zunächst mit

Zutaten wie Longan, Choi Sum, Pink Yam, später im "Pressure"-Test

Sternanis und Madeira die Jury mit Ralf Zacherl, Sybille Schönberger

und Justin Leone überzeugen. Ausgerechnet Kandidat Petrus scheiterte

mit einem Gericht, das er nach einem Rezept seiner Mutter

zubereitete. Die Enttäuschung stand dem 21-Jährigen ins Gesicht

geschrieben. "Für mich platzt gerade ein großer Traum und ich bin

traurig, dass es für mich hier bei "MasterChef" nicht mehr

weitergeht", sagte Petrus betrübt.



Die verbleibenden neun Kandidaten mussten sich außerdem den bisher

härtesten und gnadenlosesten Kritikern bei "MasterChef" stellen: 35

hungrige Schulkinder galt es im Team mit einem vegetarischen

Fingerfood-Buffet zu verköstigen. Das Verlierer-Team stand dann auch

noch vor der Herausforderung eine Rote Grütze zuzubereiten - Tränen,

Wut und Verzweiflung waren die Folge. Aber die "MasterChef"-Jury

zeigte sich gnädig mit den beiden letzten Kandidaten Susi und Michael

- beide kamen eine Runde weiter. "Alle neun Kandidaten haben einen

guten Job gemacht. Deswegen sind sie auch in der Show geblieben",

erklärt Sternekoch Ralf Zacherl die Jury-Entscheidung.



Wie es mit den verbleibenden neun Kandidaten weitergeht ist am

Montag, 9. Januar um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 zu sehen, sowie auf

Abruf via Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.



Über "MasterChef":



"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit

über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist



in 58 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichste

TV-Sendung aller Zeiten. In 12 Episoden wird Deutschlands bester

Hobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus 120

Bewerbern. Nach diversen Ausscheidungsrunden ziehen 20 von ihnen in

die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von ihnen wird im Finale

zum Sieger gekürt. Im Laufe jeder Staffel müssen sich die Hobbyköche

verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. So

haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde

weiterzukommen, um am Ende nicht nur den begehrten Titel "MasterChef"

zu führen, sondern auch 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuch

ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten von einer

hochkarätigen Jury aus TV- und Sternekoch Ralf Zacherl, Sterneköchin

Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone ("Tantris", München).



