Studie: Nike ist die unangefochtene Lieblingsmarke von Teenagern

Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike steht bei

Jugendlichen in Deutschland ganz hoch im Kurs: Jeder dritte Teenager

zwischen 14 und 17 Jahren (34,1 Prozent) sagt, dass Nike seine

Lieblingsmarke ist. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Studie

zu den Lieblingsmarken der Deutschen, die Forsa Ende 2016 im Auftrag

der Brandmeyer Markenberatung durchgeführt hat. Auf Platz zwei landet

Selbstschnürende Sneaker und Turnschuhe, die im Dunkeln leuchten,

sind ganz besondere Hingucker für Jugendliche in Deutschland und sehr

beliebt. Und die Marke Nike kommt schon länger gut bei den 14- bis

17-Jährigen an: Bei der gleichen Befragung vor zwei Jahren war der

Sportartikelhersteller ebenfalls die Nummer eins in dieser

Nike schlägt Adidas um Längen



Die Deutlichkeit, mit der Nike die Beliebtheitsskala anführt, ist

beachtlich. Mit 34,1 Prozent steht der Sportschuhhersteller

unangefochten auf Platz eins. Der direkte Nike-Konkurrent Adidas

kommt auf Platz vier des Rankings mit nur 7,7 Prozent. Gegenüber 2014

ist Adidas damit zwar um einen Platz nach oben, von dem fünften auf

den vierten Platz gerutscht. Doch im Jahr 2013 sah das Verhältnis

noch ganz anders aus: Damals war Adidas die Lieblingsmarke der

"Nike setzt mit seinen Marketing-Kampagnen die richtigen Akzente",

sagt Markenexperte Peter Pirck von der Brandmeyer Markenberatung.

"Fußball-Star Christiano Ronaldo ist beispielsweise ein sehr großes

Idol für viele Jugendliche - ihn für den Nike-EM-Werbespot 2016 zu

H&M ist die beliebteste Modemarke



Einen großen Beliebtheitssprung verzeichnet die Modemarke H&M:

2016 schafft es das schwedische Textilhandelsunternehmen mit 13,2

Prozent der Stimmen auf Platz zwei. 2014 konnte H&M dagegen noch



keinen vorderen Platz in der Beliebtheitsskala belegen. Die

drittliebste Marke von Jugendlichen in diesem Jahr ist der

amerikanische Computer- und Smartphone-Hersteller Apple mit 11,1

Prozent. Auf dem fünften Platz landet der IT-Wettbewerber Microsoft

Die Lieblingsmarken von Teenagern



2016



1. Nike

2. H&M

3. Apple

4. Adidas

2014



1. Nike

2. Apple

3. Jack and Jones

4. Converse

Über die Studie



Im Oktober 2016 führte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im

Auftrag der Brandmeyer Markenberatung eine repräsentative

telefonische Befragung zum Thema Lieblingsmarken durch. Insgesamt

wurden 3.052 Deutsche ab 14 Jahren aus Deutschland befragt. Davon

haben 1.928 Personen eine Lieblingsmarke genannt. Weitere

Informationen zur Studie "Die Lieblingsmarken der Deutschen 2016"

finden Sie unter www.brandmeyer-markenberatung.de



Über Brandmeyer Markenberatung



Die Brandmeyer Markenberatung gehört zu den ersten Adressen für

Markenstrategie, Analyse und verkäuferische Kommunikation im

deutschsprachigen Raum. Bereits vor 30 Jahren hat Dr. Klaus

Brandmeyer das Megathema "Marke" mitbegründet und dem

Markenmanagement damit wichtige Impulse verliehen. Die Brandmeyer

Markenberatung in Hamburg betreut erfolgreich Marken aus

verschiedenen Branchen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie

eine Marke zur nachhaltigen Wertschöpfung, zur Bildung von Kundschaft

