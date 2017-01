Der Adventkalender XXL von Color Drack - Das letzte Türchen ist geöffnet, die glücklichen Gewinner sind ermittelt

8x4 Meter umfasste Österreichs größter Adventkalender von Color Drack. Sein letztes Türchen wurde am Freitag, den 30. Dezember live am Christkindlmarkt in Schwarzach geöffnet. Zusammen mit den regionalen SBS-Partnerbetrieben wurden tolle Sachpreise im Gesamtwert von 7.000 Euro verlost.

(firmenpresse) - Martina Klammer aus Schwarzach freut sich über den sportlichen Preis aus dem letzten Adventkalender-Türchen. Direkt bei der großen Schlussverlosung erhielt sie eine Jeep-Fischer Ski-Ausrüstung im Wert von 850 Euro. Ein kleines Glücksengerl zog außerdem alle weiteren Gewinner aus den vielen Teilnehmerkarten. Gerhard Schiechl, Color Drack-Geschäftsführer, freut sich mit den Gewinnern und über eine fröhliche Adventszeit: "Der Adventkalender XXL wird nicht nur wegen seines besonderen Umfanges und Designs, sondern wegen der vielen tollen Preise in Erinnerung bleiben. Es freut mich, dass wir gemeinsam mit den SBS-Partnerbetrieben zusätzliche Weihnachtsgeschenke verteilen konnten."



Color Drack Adventkalender XXL als Teil des SBS Weihnachtsgewinnspiels

Die Adventaktion der SBS-Partnerbetriebe fand 2016 zum 15. Mal statt und bot eine Reihe attraktiver Sachpreise und Gutscheine, unter anderem auch Tagesskipässe und Saisonkarten. Um an der Verlosung der Adventkalendertürchen teilzunehmen, war die ausgefüllte SBS-Gewinnkarte bei einem SBS-Partner abzugeben. Zusätzlich zu den vielen Preisen konnte direkt beim Adventkalender XXL für die Licht ins Dunkel-Initiative gespendet werden. Auch hier freut sich Color Drack über eine große Unterstützung der Christkindlmarkt-Besucher für soziale Projekte in ganz Österreich.







Color Drack, eines der größten Fotolabors in Österreich, ist bereits seit über 50 Jahren in Familienbesitz. Rund 50 routinierte Mitarbeiter unter der Führung des Inhabers Gerhard Schiechl, MAS (Geschäftsführer) sowie Mag. Alois Stöckl (Prokurist) decken das ganze Spektrum der analogen und digitalen Fotografie ab. Täglich werden rund 1.000 Geschäfte, davon 400 Geschäfte mit einem Ab- und Zustellservice in ganz Österreich beliefert. Weiters exportiert Color Drack auch in verschiedene Länder, wie Schweiz, Deutschland und Italien. Über den Online-Bestellservice www.colordrack.at, über die praktische Smartphone-App sowie über die kostenlose Designsoftware können Fotos, Fotobücher und Fotogeschenke in hoher Qualität gestaltet und bestellt werden.

Color Drack GmbH & Co KG

