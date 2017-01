Räum- und Streufahrzeuge nicht überholen / ADAC-Tipps zum richtigen Umgang mit dem Winterdienst

(ots) - Wer bei Eis und Schnee die meist langsamen Räum-

und Streufahrzeuge überholt, riskiert einen Verkehrsunfall. Der ADAC

rät dringend von solchen Manövern ab - denn vor Räum- und

Streufahrzeugen ist die Fahrbahn häufig gefährlich glatt.



Ein Winterdienstfahrzeug im Einsatz zu überholen, bringt meist

keinen Zeitvorsprung. Vor dem Schneepflug fährt man auf ungeräumter

Fahrbahn und muss das Tempo wieder drosseln. Oft fahren mehrere

Räumfahrzeuge auf Autobahnen versetzt. Dabei bewegt sich das

vorausfahrende Räumfahrzeug auf der Überholspur in geringem Abstand

zu den nachfolgenden Winterdiensten.



Grundsätzlich sollten Autofahrer Platz machen, zurückhaltend

fahren und auf keinen Fall durch riskantes Überholen die Arbeit der

Schneepflüge behindern. Wer zu nah auffährt, muss mit einer Mischung

aus Salz und Schnee rechnen, was die Windschutzscheibe verschmieren

und die Sicht beeinträchtigen kann. Die Faustformel für den

Sicherheitsabstand lautet: mindestens halber Tacho.



Einem entgegenkommenden Räumfahrzeug sollten Autofahrer

ausreichend Platz lassen. Denn nicht jeder weiß, dass die

Schneeschaufel deutlich breiter ist als das Fahrzeug selbst.



Nicht alle Straßen können zu jeder Zeit geräumt und gestreut sein.

Autofahrer haben keinen Rechtsanspruch auf freie Fahrbahnen und

müssen ihre Fahrweise und Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen

anpassen. Glatt wird es übrigens nicht erst bei null Grad. Bereits

bei zwei, drei Grad Celsius kann es auf den Straßen gefährlich

rutschig werden, vor allem in Waldschneisen und auf Brücken.



