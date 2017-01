ORBITVU revolutioniert die E-Commerce Branche

BERLIN, 03. Januar 2017

(firmenpresse) - Beim Online-Shopping, wie auch in den meisten anderen Bereichen des Internets, zählt der erste Eindruck. Daher sind gerade im E-Commerce hochwertige und professionelle Produktfotos ein Muss. Doch nicht nur die durch Amazon gesetzten Standards setzen eine besonders hohe Qualität und spezielle Anforderungen der Fotos voraus. Die Produkte müssen freigestellt, vor einem weißen Hintergrund, richtig fokussiert und ausgeleuchtet dargestellt werden und mindestens 85 Prozent der Bildfläche einnehmen. Diese Anforderungen stellen viele Online-Händler vor eine große Herausforderung. Gerade Firmen mit einem großen Warenkatalog haben oft ein enormes Zeit-Defizit, wenn man bedenkt, dass jedes Produkt nach diesen Richtlinien einzeln fotografiert, nachbearbeitet und online gestellt werden muss.

ORBITVU bietet für genau diese Anforderungen die perfekten Lösungen. Das Unternehmen stellt Komplettlösungen für automatisierte Produktfotografie her, die in verschiedenen Varianten erhältlich sind, wodurch fast jede Produktgruppe auf dem Markt für den Onlinehandel oder den Katalog fotografiert werden kann. Die Geräte sind sehr kompakt und enthalten dimmbare Beleuchtungselemente, die sonst nur in professionellen Fotostudios zu finden sind. Mit der zugehörigen Volllizenz der patentierten Software kann der Kunde über seinen Computer die Beleuchtung, seine Kamera und die Nachbearbeitung steuern. Dabei ist die Bedienung der Software intuitiv und sehr anwenderfreundlich. Gerät anstellen, Software starten, Produkt einlegen und schon kann es losgehen - es wird kein fotografisches Wissen vorausgesetzt. Neben den automatischen Settings lassen sich mit nur wenigen Klicks zum Beispiel der Fokus, die Bildgröße, die Anzahl der Fotos und die Anfangseinstellung bei 360 Grad Aufnahmen einstellen.

Durch die Geräte wird die Produktfotografie sehr stark automatisiert und die Prozessoptimierung im E-Commerce erheblich vorangetrieben, wodurch neue Möglichkeiten der Kommunikation entstehen. Ein Produktfoto, für das man vorher ungefähr 20 Minuten gebraucht hat, bis es fotografiert und nachbearbeitet war, ist nun nach wenigen Sekunden fertiggestellt. Vor allem das zeitaufwändige Freistellen der Artikel fällt mit den Geräten von ORBITVU weg. Die visuelle Erlebbarkeit der Waren durch 360°-Ansichten wird so auf ein neues Level gehoben und schafft beim Kunden ein ganz neues Einkaufserlebnis, das Vertrauen zu den Produkten und dem Verkäufer schafft. Die patentierte Software von ORBITVU bietet als weiteres Highlight die Möglichkeit individuelle Einstellungen z.B. der Beleuchtung, Position der Produkte, angewendete Postproduktions-Elemente, etc. als Vorlage abzuspeichern, so dass die Vorlage und das einst gespeicherte Szenario mit nur einem "Klick" aufgerufen werden kann. Somit wird die Reproduktion eines Produktbildes zum Kinderspiel, dem Onlineshop wird ein einheitlicher Look und den Händlern eine schnelle Arbeitsweise verschafft. Diese Schnelligkeit ist auch von Vorteil, da man eine kürzere "time to market" hat und seine Produktbilder lange vor der Konkurrenz online stellen kann und nicht mehrere Tage oder Wochen auf einen Fotografen oder Grafiker warten muss.

Alles in allem ist ORBITVU eine unverzichtbare Lösung für jeden größeren Online-Shop und rückt den E-Commerce ein enormes Stück weiter in Richtung Zukunft.





ORBITVU ist weltweit führend für technologische Innovationen im Bereich der automatischen 2D-, 3D- und 360°-Produktfotografie sowie der Möglichkeiten ihrer Verwendung innerhalb der Geschäftsprozesse als auch effektiver Produktkommunikation. Das Unternehmen stellt Komplettlösungen für automatisierte High-Quality Produktfotografie her und baut diese immer weiter aus, um praktische Lösungen für die Wende von heute und morgen schaffen zu können.

Zu den Kunden von ORBITVU zählen unter anderem Schuhplus, Bata, Zacharis, Joma, Polo Motorrad, Clarks, Haix, Calmwater, EP (Elektronik Partner) und viele weitere.

Orbitvu GmbH

Orbitvu GmbH

Oliver Wanderscheck

Wilhelmstr. 41

10963 Berlin

pressecwc(at)claudia-wuensch.com

+49 30 208 474 10

http://www.orbitvu.de



Orbitvu GmbH

Ansprechpartner: Oliver Wanderscheck

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 208 474 10





