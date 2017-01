Geld sparen durch Zuzahlungsbefreiung: Ab sofort für 2017 bei Krankenkasse beantragen (FOTO)

Chronisch kranke Patienten können schon zu Jahresbeginn einen

Antrag auf Zuzahlungsbefreiung bei ihrer jeweiligen Krankenkasse

stellen. Das empfiehlt der Deutsche Apothekerverband (DAV) allen

gesetzlich Versicherten für das Jahr 2017, die ein planbares

Einkommen (z.B. eine monatliche Rente) haben und regelmäßige

Zuzahlungen (z.B. auf ärztlich verordnete Medikamente) erwarten. Alle

Befreiungen müssen jedes Jahr neu beantragt werden. In Deutschland

sind sieben Millionen Menschen - zehn Prozent der 70 Millionen

gesetzlichen Versicherten - von der Zuzahlung befreit. Eine schon zu

Jahresbeginn ausgestellte Befreiungsbescheinigung kann nicht nur in

der Apotheke, sondern auch bei Arzt- oder Klinikbesuchen eine echte

Erleichterung sein. Wenn vom verordnenden Arzt ein Befreiungsvermerk

auf dem Rezept eingetragen ist oder der Patient einen entsprechenden

Bescheid in der Apotheke vorlegen kann, wird keine Zuzahlung für die

Krankenkasse eingezogen. Bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln beträgt

die Zuzahlung genau zehn Prozent des Preises, mindestens aber fünf

Euro und höchstens zehn Euro.



Grundsätzlich von der Zuzahlung befreit sind Kinder und

Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Erwachsene

können eine Befreiungsbescheinigung beantragen, sofern ihre

finanzielle Belastung zwei Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens

schon überschritten hat oder noch überschreiten wird. Bei chronisch

kranken Patienten ist es ein Prozent. Mit dem für 2017 aktualisierten

Zuzahlungsrechner auf dem Gesundheitsportal www.aponet.de lässt sich

genau ermitteln, ob die Belastungsgrenze im Laufe des Jahres erreicht

wird. Ein Beispiel: Eine ältere Dame ist verheiratet, die Kinder sind

aber schon aus dem Haus. Die monatlichen Renten der Eheleute ergeben

zusammen 2.000 Euro, also jährlich 24.000 Euro. Nach Abzug des

Freibetrages von 5.355 Euro für den Ehepartner ergibt sich ein zu



berücksichtigendes Einkommen von 18.645 Euro. Die chronisch kranke

Frau und ihr Ehemann müssen demnach zwar sämtliche Zuzahlungen bis

zur Belastungsgrenze von 186,45 Euro (ein Prozent) pro Jahr selbst

tragen, werden aber darüber hinaus komplett von allen Zuzahlungen

befreit.



Weitere Informationen unter www.abda.de



Zuzahlungsbefreiungsrechner unter www.aponet.de/zuzahlungsrechner







