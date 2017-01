Neue Folgen "Inspector Barnaby" im ZDF (FOTO)

Fünf neue Folgen "Inspector Barnaby" zeigt das ZDF in deutscher

Erstausstrahlung ab Sonntag, 8. Januar 2017, 22.00 Uhr. Neil Dudgeon

als Detective Chief Inspector Barnaby ermittelt wieder in der

fiktiven Grafschaft Midsomer mit ihren eigenwilligen, oft skurrilen

Bewohnern. Die Krimireihe basiert auf Motiven der preisgekrönten

In der ersten Folge "Britisches Roulette" beschäftigt John Barnaby

und seinen Assistenten Charlie Nelson (Gwilym Lee) der Mord an einer

Buchillustratorin: Suzy Coolbrook wurde heimtückisch durch einen

Stromschlag getötet - ausgelöst durch den Mechanismus eines

Tischroulette-Spiels. Recherchen im Umfeld der engagierten Künstlerin

führen zu einem berühmten verschollenen Bestseller-Autor: George

Summersbee. Suzy, seine Nachlass-Verwalterin, hatte sein Manuskript

für einen neuen Krimi entdeckt. Dieser wird von Lesern und der

Fachwelt fieberhaft erwartet. Als wenig später eine weitere Person

auf die gleiche Weise umgebracht wird, fehlt Barnaby zunächst

jegliche Verbindung zum ersten Opfer. Was haben er und Charlie

