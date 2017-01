Sehr gute berufliche Aufstiegsmöglichkeiten

(PresseBox) - Die Weiterbildungsgesellschaft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg richtet am Donnerstag, 12. Januar 2017, eine Informationsveranstaltung zum IHK-Lehrgang Bilanzbuchhalter/-in aus. Sie findet um 17.30 Uhr im Bildungszentrum der IHK Bonn/Rhein-Sieg, Kautexstraße 53, 53229 Bonn, statt. ?Der Bilanzbuchhalter-Lehrgang zählt zu den gefragtesten Angeboten der Weiterbildungsgesellschaft; noch ist eine Anmeldung für den am 20. Januar 2017 beginnenden Kurs möglich?, sagt Otto Brandenburg, Geschäftsführer der Weiterbildungsgesellschaft: ?Durch diese Weiterbildung haben Personen, die eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung besitzen und seit mehreren Jahren im betrieblichen Rechnungswesen oder im Steuerbereich tätig sind, sehr gute berufliche Aufstiegsmöglichkeiten.? Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung sind eine mit Erfolg abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Beruf und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis im betrieblichen Finanz- oder Rechnungswesen oder eine mindestens sechsjährige einschlägige Berufspraxis im betrieblichen Finanz- oder Rechnungswesen.

Nähere Informationen und Anmeldung bei Dirk Sunkel, Weiterbildungsgesellschaft der IHK Bonn/Rhein-Sieg, unter Telefon 0228/97574-15, Fax 0228/97574-16, per E-Mail sunkel(at)wbz.bonn.ihk.de, oder unter www.ihk-die-weiterbildung.de, Webcode 795.





Dies ist eine Pressemitteilung von

IHK Bonn/Rhein-Sieg

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.01.2017 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1440894

Anzahl Zeichen: 1431

Kontakt-Informationen:

Firma: IHK Bonn/Rhein-Sieg

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung