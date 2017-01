Tesoro GRAM Spectrum - Mechanische Tastatur mit Low-profile Switches ab sofort verfügbar

Die neue Tastatur GRAM Spectrum des high-tech Gaming Peripherie-Herstellers Tesoro ist ab sofort im Handel erhältlich.

Tesoro GRAM Spectrum

(firmenpresse) - Um Spielern die ultimative Waffe in heißen Matches zu geben, ist die GRAM Spectrum mit den innovativen mechanischen Tesoro AGILE Switches ausgestattet. Die low-profile Switches kombinieren einen kürzen Hubweg mit dem herausragenden taktilen Gefühl eines mechanischen Keyboards und liefern so eine unerreichte Nutzererfahrung mit optimiertem Tastenanschlag, schneller Ausführung und maximaler Präzision.



Die GRAM Spectrum verfügt außerdem über eine RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben und neun Lichteffekten wie Atmen, Farbwelle oder auch individuellen Farbmustern. Mit ihrem flachen, minimalistischen Design und der widerstandsfähigen Metall-Abdeckung bietet die GRAM Spectrum Nutzern höchste Flexibilität, Präzision und Haltbarkeit.



"Die ultra-präzisen, low-profile Tesoro AGILE Switches bieten etwas wirklich Einmaliges auf dem Markt, eine mechanische low-profile Tastatur die keine Abstriche beim taktilen Gefühl macht", so Johan Borggren, VP of Sales bei Tesoro Technology. "Die GRAM Spectrum bietet unzählige Features und Möglichkeiten zur individuellen Einstellung, was sie zu ersten Wahl für ambitionierte Spieler macht."



Dank des 32bit ARM Prozessors und des eingebauten 512Kb Speichers können Nutzer Makro-Funktionen ohne Verzögerungen Speichern und Abrufen. Alle Tasten der GRAM Spectrum sind vollständig programmierbar, zusätzlich bietet die Tastatur eine 1000Hz Ultra-Polling Rate, Full N-Key / 6-Key Rollover und Instant Macro Recording.





Features



Mechanische Tesoro Agile Switches mit besonders flachen Keycaps und nur 3,5mm Hubweg

Brillante RGB-Beleuchtung in 16,8 Millionen Farben und individuellen Lichteffekten

32bit ARM Cortex Prozessor und 512Kb eingebauter Speicher sorgen für zuverlässige, verzögerungsfreie Ausführung aller Makros

Alle Tasten frei programmierbar für das perfekte Makro-Set-up bei jedem Spiel

Maximale Flexibilität dank abnehmbarem und ummanteltem Kabel





UVP und Verfügbarkeit



Die Tesoro GRAM Spectrum ist ab sofort zu einer UVP von 147,90? im Handel erhältlich















Der Erfolg von Tesoro bei der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Gaming-Produkten basiert auf unvergleichlicher Qualität, dem Design und dem Preis. Computer-Peripherie hat sich zu einem elementaren Bestandteil des Gaming- und PC-Erlebnisses entwickelt und einen Markt für Peripherie abseits genormter, konventioneller Designs und Technologien geschaffen. Das Produktangebot von Tesoro umfasst derzeit Keyboards, Mäuse und Headsets.

Durch die Kombination hochwertigster Materialien mit innovativen technischen Ideen bieten Tesoro Produkte eine unvergleichbare Nutzererfahrung ohne Kompromisse. Durch das stetige Brechen mit gewohnten Mustern und Regeln treibt Tesoro Innovationen voran und liefert wegweisende Produkte.



