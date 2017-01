SCHIEDMAYER CELESTA & TASTENGLOCKENSPIEL

SCHIEDMAYER CELESTA & TASTENGLOCKENSPIEL erklingen zur Eröffnung der ELBPHILHARMONIE in Hamburg

(firmenpresse) - Zur offiziellen Eröffnung der Elbphilharmonie am 11. Januar 2017 spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Dirigent Thomas Hengelbrock u.a. Werke von Beethoven, Cavalieri, Liebermann, Messiaen, Praetorius, Rihm, Wagner und Zimmermann.



Auch die neue CELESTA, Modell Studio 5 ½ Oktaven des NDR Elbphilharmonie Orchesters und ein Tastenglockenspiel aus der Schiedmayer Manufaktur kommen zum Einsatz.



Das Musikinstrument CELESTA wurde im Jahre 1886 vom französischen Orgel-, Klavier- und Harmoniumbauer Victor Mustel in Paris erfunden und dort auch am 2. Juni 1886 patentiert.

Die Einzigartigkeit dieses neuen Instrumentes ist in der Art der Tonerzeugung zu finden. Durch das Betätigen der Klaviaturtasten werden Metallklangplatten, die auf Filzkeilen ruhen und über Holzresonatoren platziert sind, von oben mit Filzhämmern angeschlagen – hierdurch entsteht der „himmlische“ Klang der CELESTA.



1735 in Erlangen durch Balthasar Schiedmayer gegründet, seit 1809 in Stuttgart ansässig, ist das auf die Herstellung von Tasteninstrumenten spezialisierte Unternehmen Schiedmayer seit 9 Generationen ununterbrochen in der Hand von Familienmitgliedern, die sich seit nunmehr über 280 Jahren mit Hingabe diesem Handwerk widmen.



Bereits im Jahre 1890 begann die Schiedmayer Pianofortefabrik Stuttgart mit dem Bau der CELESTA. Heute ist die Schiedmayer Celesta GmbH aus Wendlingen am Neckar weltweit der einzige Hersteller dieses Instrumentes.



Schiedmayer-Instrumente erklingen in den renommiertesten Orchestern, Opernhäusern, Theatern, Musikhochschulen und Aufnahme-/Rundfunkstudios. Dieser internationale Erfolg ist das Ergebnis eines Zusammenspiels von fachkundiger und leidenschaftlicher Handwerkskunst verbunden mit jahrhundertelanger Erfahrung im Tasteninstrumentenbau.





