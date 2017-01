Professionelle Reinigungsmittel Made in Germany

Unter der Eigenmarke"Pro DP" bietet die Pro DP Verpackungen ein breites Sortiment an professionellen Reinigungsprodukten für den gewerblichen Einsatz

Pro DP Reinigungsmittel

(firmenpresse) - Die Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera in Thüringen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für Einwegprodukte und Lösungen im täglichen Bedarf von Gastronomen, Imbissbetreibern, Hotels und Unternehmen der Lebensmittelbranche.

Ziel der Pro DP Verpackungen ist es, seinen Kunden eine Vielzahl an Lösungen des täglichen Unternehmensbedarfs schnell, kompetent und günstig direkt aus einer Hand zu bieten. So stellen neben praktischen und modernen To Go Verpackungen oder innovativen Tischprodukten gerade professionelle und effektive Reinigungsmittel sowie Hygieneartikel einen Schwerpunkt im breiten Sortiment des Großhändlers dar.

Neben Hygienepapieren, Müllsäcken oder Einwegbekleidungen geht die Pro DP Verpackungen gerade im Bereich der chemischen Reinigungsmittel und Pflegeprodukte einen hochprofessionellen Weg, und lässt sich in Zusammenarbeit mit namhaften deutschen Herstellern das eigene Portfolio an Produkten für den professionellen gewerblichen Einsatz in Eigenmarke abstimmen. So finden sich am Markt unter der Marke "Pro DP" bereits zahlreiche Produkte, angefangen vom Allzweckreiniger, über Fettlöser bis hin zu Sanitärreinigern oder diversen Spülmitteln im Hand- oder Geräteeinsatz. Das Sortiment wird aber stetig ausgebaut und sinnvoll ergänzt, versichert Dennis Bauer, der Inhaber und Chefeinkäufer des Unternehmens.

Einmal mehr unterstreicht die Pro DP Verpackungen auch mit Ihrem Reinigungs- und Hygienesortiment ihren Anspruch an Kompetenz und Service im Sinne ihrer Kunden.





http://www.pack4food24.de/Reinigung-Hygiene



Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

