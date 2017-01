Voting beim Fotowettbewerb der AGRAVIS Raiffeisen AG gestartet

(firmenpresse) - Das Voting auf dem Facebook-Kanal der AGRAVIS Raiffeisen AG zum großen Fotowettbewerb im Rahmen des Reitsportturniers K+K Cup in Münster ist gestartet. Ab sofort können alle Reitsportfans mitbestimmen, welche fünf Fotografen jeweils vier VIP-Karten für den "Tag der Raiffeisen-Märkte" gewinnen.

Die AGRAVIS hatte vor einigen Wochen dazu aufgerufen, Fotos von Reitern und ihrem Pferd zum Thema "Mein Pferd und ich im Partnerlook" zu schicken. Rund 30 kreative, lustige Bilder wurden erreicht. Die Vorauswahl fiel der internen Jury wirklich schwer. Auf dem AGRAVIS-Facebook-Kanal sind nun die zehn besten Bilder eingestellt, die ab sofort mit einem "Gefällt mir" bewertet werden können. Die Einreicher der fünf Bilder mit den meisten "Likes" gewinnen jeweils vier VIP-Karten für die AGRAVIS-Loge am "Tag der Raiffeisen-Märkte" beim K+K Cup am Donnerstag, 12. Januar, in der Halle Münsterland. Das Voting läuft bis Donnerstag, 5. Januar, 14 Uhr.

Alle weiteren Infos rund um den K+K Cup sowie eine Bilderstrecke mit allen eingereichten Fotos gibt es unter agrav.is/fotowettbewerb.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.agravis.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Geschäftsfeldern Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie, Bauservice und Raiffeisen-Märkte.



Die AGRAVIS Raiffeisen AG erwirtschaftet mit 6.300 Mitarbeitern rund 7 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitze sind Hannover und Münster.

Dies ist eine Pressemitteilung von

AGRAVIS Raiffeisen AG

PresseKontakt / Agentur:

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

bernd.homann(at)agravis.de

0251/682-2050

www.agravis.de



Datum: 03.01.2017 - 13:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1440915

Anzahl Zeichen: 1439

Kontakt-Informationen:

Firma: AGRAVIS Raiffeisen AG

Ansprechpartner: Bernd Homann

Stadt: Münster

Telefon: 0251/682-2050





Diese Pressemitteilung wurde bisher 109 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung