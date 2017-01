Metabolic Balance-Tester 2017: Jetzt bewerben!

(ots) - Es gibt eine Menge guter Gründe, über die eigene

Ernährung nachzudenken - nicht nur als guten Vorsatz zum neuen Jahr.

Wer ausprobieren will, was gesünder essen bewirken kann, bewirbt sich

jetzt als Metabolic Balance-Tester 2017. Die Anforderung an

Kandidaten lautet: Umstellung der Essgewohnheiten auf Basis eines

eigens für sie erstellten stoffwechsel-optimierten Ernährungsplans.

Dieser wird kostenfrei von Metabolic Balance ausgearbeitet. Zur

Aufgabe gehört außerdem, natürliche, unverarbeitete Lebensmittel

entsprechend der Devise #cleanmetabolic einzukaufen, selbst

zuzubereiten, auf Fertiggerichte zu verzichten und Plastikmüll zu

vermeiden. Bewerbungen sind bis 31. Januar 2017 möglich. Alle

Informationen und Anmeldung unter www.cleanmetabolic.com



Bei den Bewerber-Profilen legt Metabolic Balance Wert auf gut

vernetzte und offene Persönlichkeiten, die ihre individuellen

Erfahrungen auf Blogs, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube oder

anderen sozialen Kanälen teilen wollen. Die Ernährungs-Experten

wünschen sich einen regen Austausch zwischen den Testern, Tipps und

kreative Rezepte, die für andere nützlich und inspirierend sind.

Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren, egal ob er sich wohlfühlt, mit

seiner Figur unzufrieden ist, Allergien oder Unverträglichkeiten

beachten muss, egal ob Sportler oder Couch-Potato.







