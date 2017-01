Umfangreiches Angebot für mehr Gesundheit

Bochum: Es ist wieder Hochkonjunktur für gute Vorsätze und Wünsche – mehr bewegen, weniger essen, weniger Stress und dafür mehr Ruhe und Gelassenheit, mehr Zeit für Familie und Freunde – eine Liste, die man endlos fortsetzen könnte.

(firmenpresse) - Dumm, dass solche Wünsche nicht einfach so in Erfüllung gehen. Man muss schon daran arbeiten, dass sich etwas zum Positiven ändert. Daher bietet die VIACTIV Krankenkasse auch im neuen Jahr ein breites Programm zur Prävention und Gesundheitsförderung. Sie hilft mit Kursen gegen Bewegungsmangel, unterstützt mit Informationen und Rezepten den Wunsch nach ausgewogener und gesunder Ernährung oder liefert Konzepte für ein stressfreies Leben ohne Alkohol und Nikotin. Gesundheitsfördernde Angebote gibt es für alle Versicherten – Kinder, Jugendliche und Erwachsene.



Zertifizierte Gesundheitskurse in ganz Deutschland sind in der VIACTIV-Kursdatenbank zusammengestellt und können nach Regionen und Handlungsfeldern sortiert werden – zu finden unter www.viactiv.de Suchbegriff: Kursdatenbank. Die Kosten für insgesamt zwei Kurse pro Jahr übernimmt die VIACTIV – zusammen bis zu 200 €.



„Gesund am Arbeitsplatz“ ist ein spezielles Angebot für Menschen, die den beruflichen Alltag gesund bewältigen wollen. 12 Wochen lang begleitet sie der online-coach durch das Arbeitsleben und gibt viele nützliche Tipps zum Beispiel zur gesunden Mittagspause oder zum stressfreien Umgang mit Kollegen. Zusätzlich sorgen viele Übungen für eine ansteigende körperliche und seelische Verfassung.

Kostenlos anmelden unter https://viactiv.e-coaches.de/job/startseite.html



Betriebe, die sich für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter einsetzen, unterstützt die VIACTIV ebenfalls mit aktiven Angeboten – bis hin zu einem fahrenden Fitness-Studio, das die Krankenkasse den Beschäftigten in den Betrieb bringt. Hier wird dann ohne zeitliche und organisatorische Hemmnisse dauerhaft trainiert.



„Alle Angebote nützen nichts, wenn sie nicht in Anspruch genommen werden“, mahnen die Gesundheitsexperten der VIACTIV Krankenkasse. „Die Verantwortung für sich selbst können wir niemandem abnehmen, aber helfen und unterstützen, das können wir – und zwar gut.“



http://www.viactiv.de



Über die VIACTIV Krankenkasse:

Die VIACTIV betreut mit etwa 1.500 Mitarbeitern bundesweit an über 60 Standorten ca. 730.000 Versicherte und 110.000 Firmenkunden, Vertragspartner und Leistungserbringer. Damit ist sie eine der größten Krankenkassen in Deutschland. Hauptsitz ist Bochum (NRW).

VIACTIV ist hervorgegangen aus Fusionen der Betriebskrankenkassen namhafter Betriebe: u.a. Krupp, Mannesmann, Opel, Dräger, Evonik, LWL, Werften in Rostock und Wismar

VIACTIV Krankenkasse

VIACTIV Krankenkasse

Dietrich Hilje

Universitätsstraße 43

44789 Bochum

Tel.: 0172 3864 318



VIACTIV Krankenkasse

Dietrich Hilje

Bochum

Tel.: 0172 3864 318



