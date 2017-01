Straggler-Management mit PBS CBW NLS

CBW NLS? Die kluge Lösung für SAP BW mit Nearline Storage

(PresseBox) - .

Von Archivierung und Nachzüglern: Straggler-Management mit PBS CBW NLS

Mit CBW NLS bietet die PBS Software GmbH eine bewährte und effiziente Nearline-Storage-Lösung an. Durch die hohe Datenkomprimierung und die sehr kurzen Antwortzeiten der verwendeten Nearline-Datenbanken SAP IQ und IBM DB2 BLU wird eine signifikant verbesserte SAP BW-Systemleistung bei niedrigeren Betriebskosten erreicht.

Die Herausforderung: der Umgang mit Nachzüglern

Bisher war der Aufwand für die Aktualisierung archivierter BW-Daten sehr hoch, denn sogenannte Straggler (Nachzügler) konnten nicht direkt in den Nearline-Speicher verbucht werden. Dies hielt viele BW-Anwender von der Datenarchivierung ab.

Die Archivierung von DataStore-Objekten wird auf der Basis von Zeitscheiben durchgeführt. Eine archivierte Zeitscheibe wird vom BW-System gesperrt und mit einem Schreibschutz versehen. Wenn nach der Archivierung ein zu dieser Zeitscheibe gehöriger Beleg, ein sogenannter Nachzügler oder Straggler, in das Business Warehouse überführt werden soll, wird er wegen der Zeitscheibensperre abgewiesen. Die Belegdaten stehen deshalb für das Reporting nicht zur Verfügung. Die Sperre kann nur durch Rückladen der archivierten Daten aufgehoben werden. Anschließend müssen die Daten zusammen mit dem Nachzügler erneut archiviert werden. Deshalb verbleiben viele Daten länger als notwendig in der Datenbank und die Vorteile der Archivierung in ein Nearline Storage können nicht genutzt werden.

Die Lösung: PBS Straggler-Management ? große Wirkung mit wenig Aufwand

Den Ausweg aus diesem Dilemma bietet das Straggler-Management im CBW NLS. Es ermöglicht für DataStore-Objekte die Archivierung von Stragglern und deren Fortschreibung. Das Straggler-Management wird durch wenige administrative Schritte aktiviert: Zunächst wird für den Datentransferprozess des betroffenen DataStore-Objekts die Verbuchung mit Schreiben in den Fehler-Stack aktiviert. Anschließend werden mit einer PBS-eigenen Verwaltungstransaktion für jedes betroffene DataStore-Objekt zusätzliche Objekte generiert. Nach der Aktivierung können alle Straggler problemlos in den Nearline Storage übernommen und verbucht werden.



Nach der erfolgten Verbuchung der Straggler mit der entsprechenden PBS-Transaktion werden diese beim Reporting miteinbezogen. Darüber hinaus können sie mithilfe der generierten Objekte in die Fortschreibung in die Folgeobjekte, wie zum Beispiel InfoCubes, eingebunden werden.

Dank dieser neuen Funktionalität im PBS CBW NLS muss nicht mehr auf die Archivierung der DataStore-Objekte im BW verzichtet werden. Ganz im Gegenteil, sie ermöglicht eine aggressivere DSO-Archivierung.

Wichtigste Vorteile von PBS CBW NLS im Überblick:

- Einzigartiges Straggler-Management

- Hohe Datenkomprimierung durch spaltenbasierte NLS-Datenbank

- Verkürzte Query-Laufzeit durch extrem schnellen NLS-Datenzugriff

- Zusätzliche Performance-Steigerung - bei Querys mit Navigationsattributen und Hierarchien

- Optimales und einfach zu handhabendes NLS-Monitoring

- Vereinfacht den Umstieg auf BW on HANA durch kleinere Primärdatenbank

- Unterstützt die Unicode-Umstellung des BW-Systems







Die PBS Software GmbH ist der bewährte Partner rund um das Information Lifecycle Management im SAP-Umfeld.

Als ein führender Anbieter von SAP-Ergänzungslösungen hat sich die PBS Software GmbH dabei auf die Bereiche Datenarchivierung, Datenextraktion und Datenablage spezialisiert. Ergänzt wird das Portfolio durch Anwendungen zur SAP-Systemstilllegung.

Ob aktuelle oder archivierte Daten - als ausgewiesener Experte bietet die PBS Software GmbH ihren Kunden intelligente Lösungen für den nahtlosen und schnellen Zugriff auf den gesamten Datenbestand an.

Für den Umgang mit sehr großen Datenmengen entwickelt die PBS Software GmbH durchdachte Nearline-Storage-Lösungen für SAP BW und ERP mit modernster spaltenorientierter Datenbanktechnologie von IBM und SAP ständig weiter.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im SAP-Umfeld bietet die PBS Software GmbH ihren internationalen Kunden Kontinuität, Qualität und Service auf höchstem Niveau.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PBS Software GmbH ist der bewährte Partner rund um das Information Lifecycle Management im SAP-Umfeld.

Als ein führender Anbieter von SAP-Ergänzungslösungen hat sich die PBS Software GmbH dabei auf die Bereiche Datenarchivierung, Datenextraktion und Datenablage spezialisiert. Ergänzt wird das Portfolio durch Anwendungen zur SAP-Systemstilllegung.

Ob aktuelle oder archivierte Daten - als ausgewiesener Experte bietet die PBS Software GmbH ihren Kunden intelligente Lösungen für den nahtlosen und schnellen Zugriff auf den gesamten Datenbestand an.

Für den Umgang mit sehr großen Datenmengen entwickelt die PBS Software GmbH durchdachte Nearline-Storage-Lösungen für SAP BW und ERP mit modernster spaltenorientierter Datenbanktechnologie von IBM und SAP ständig weiter.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im SAP-Umfeld bietet die PBS Software GmbH ihren internationalen Kunden Kontinuität, Qualität und Service auf höchstem Niveau.





Dies ist eine Pressemitteilung von

PBS Software GmbH

Datum: 03.01.2017 - 13:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1440928

Anzahl Zeichen: 4499

Kontakt-Informationen:

Firma: PBS Software GmbH

Stadt: Bensheim





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung