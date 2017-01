Weinfrühling an der Südsteirischen Weinstraße

(firmenpresse) - Ein gepackter Picknickkorb, die Frühlingssonne im Gesicht, die Weinberge vor Augen, milde Temperaturen und kulinarische Gaumenfreuden – all das bedeutet Frühling in der Südsteiermark. Mit einem Glas Sauvignon blanc auf der Terrasse sitzen, mit dem E-Auto die Landschaft erkunden, bei einer Weinverkostung die besten Tropfen kennenlernen – auch das gehört an der Südsteirischen Weinstraße dazu, wenn die Natur und die Lebensgeister nach dem Winter erwachen. Schon am 3. März 2017 öffnet das Ratscher Landhaus wieder und damit können sich Genießer auf frühlinghafte Tage im Zeichen von authentischer südsteirischer Kulinarik freuen. Traditionelle österreichische Wirthauskultur (das knusprige steirische Backhendl ist ein Muss), feinste hausgemachte Mehlspeisen und eine erlesene Kollektion aus 600 südsteirischen und österreichischen Weinen machen das Ratscher Landhaus zu einem erlebnisreichen Zuhause für Genießer. Im Mai 2017 sind die neuen Panoramazimmer, die neue Hotellobby sowie die ebenfalls neue Rezeption und der Hotelshop fertig. Dann starten auch die wöchentlichen Weinverkostungen und mit Hausherrn Andreas Muster. Ob Novize, Wein-Liebhaber oder Connoisseur – bei den Wein-Verkostungen und Wein-Seminaren mit dem Weinkenner gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Im Rahmen von „Winzer im Portrait“ lernen Gäste des Ratscher Landhauses jeden zweiten Donnerstag ab 3. Mai 2017 einen Winzer der Südsteiermark persönlich kennen. „Winzer Begegnungen“ heißt es, wenn Andreas Muster mit Weinfreunden Weingüter an der Südsteirischen Weinstraße besucht.



Backhendlessen, Weinverkostung und ganz viel Südsteiermark: 7 Nächte Vorteilspaket

Leistungen: 7 Nächte inkl. reichhaltigem Frühstück, 1 Fl. südsteirischer Wein am Zimmer mit süßem Willkommensgruß, 1 x steirisches Abendessen mit Backhendl (4 Gänge), 1 x Weinverkostung am Mittwoch mit Andreas Muster, 1 x Eintritt in die Verkostungswelt Genussregal, kleines Geschenk für zuhause – Preis p. P.: 409 Euro im DZ mit Balkon (tägl. buchbar bei Doppelbelegung)





