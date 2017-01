Ein Landhaus für Kaffeesieder und Weinschmecker

(firmenpresse) - Was 2009 mit einem Kaffeehaus begann, ist heute ein hervorragender Tipp für Genießer, für Fein- und Weinschmecker an der Südsteirischen Weinstraße. Noch immer lassen sich „die Süßen“ im Ratscher Landhaus Apfelstrudel, Sachertorte und Mandelkuchen, Schoko-Nuss-Soufflee, Eis und andere Naschereien schmecken. Michaela und Andreas Muster haben vor sieben Jahren das Ratscher Landhaus übernommen. Auf der Suche nach einer Marktlücke inmitten der Weinberge kam ihnen die Idee, ein Kaffeehaus zu eröffnen. Der Erfolg gab den beiden schnell Recht und von da an ging es Schlag auf Schlag. Südsteirische Wirtshausküche und ein kleiner, feiner Hotelbetrieb kamen dazu. Heute ist das Wirtshaus des Ratscher Landhauses landauf landab ein Begriff. Das frisch gebackene, knusprige Backhendl hat schon so mancher Gast zu einem kulinarischen „Muss“ erklärt. Ausschließlich regionale Spezialitäten aus frischen, hochwertigen Produkten kommen im Ratscher Landhaus auf die Teller. Im Kaffeehaus sind nach wie vor die wahren Kaffeegenießer perfekt aufgehoben. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Eveline Wild – sie ist Konditorweltmeisterin und Chocolatiere – hat Michaela Muster immer wieder neue süße Ideen, die auf der Zunge zergehen. Last but not least schlägt das Herz im Ratscher Landhaus für die köstlichen Südsteirischen Weine. Eine Kollektion von nicht weniger als 600 Tropfen aus der Region und aus Österreich lagert im Weinkeller. Im Mai 2017 startet Andreas Muster sein neuestes Projekt: Weinverkostungen und Winzerbesuche werden in seinem Ratscher Landhaus Interessierten die Welt der Südsteirischen Weinstraße näher bringen. Zu ausgewählten Terminen besucht Andreas Muster mit seinen Gästen auch die umliegenden Weingüter. Jetzt ist das Ratscher Landhaus in Winterpause, viele Neuerungen werden in den nächsten Monaten umgesetzt. Ab 3. März 2017 sind die Genießer wieder herzlich willkommen. Im Mai 2017 sind die neuen Panoramazimmer fertig, ebenso die Hotelhalle mit schönen Plätzen zum Verweilen, der neue Hotelshop und die neue Rezeption. Ungeschlagen bleiben der idyllische Naturpool für schöne Frühlings- und Sommertage und die endlose Natur rund um das Ratscher Landhaus inmitten der Südsteirischen Weinberge.





Die Südsteiermark mit allen Reizen erleben (buchbar So.–Do. bei Doppelbelegung, Feiertag mit Zuschlag von 10 Euro)

Leistungen: 5 Tage/4 Nächte inkl. Frühstück, Weinverkostung mit Blick in den Keller des Weingut Gross, Eintritt in die Erlebnis- und Verkostungswelt Genussregal in Vogau, Weinverkostung mit Andreas Muster am Mittwoch, 1 x Steirisches Abendessen mit knusprigem Backhendl, 1 x 1 Tag mit dem Elektroauto die Region erkunden (Renault Twizy), kleines Geschenk für zuhause – Preis p. P.: 271 Euro im DZ Balkon



2.774 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ratscher-landhaus.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Ratscher Landhaus GmbH

Michaela und Andreas Muster

A-8461 Ratsch an der Weinstraße, Ottenberg 35

Tel.: +43/(0)3453/23130

www.ratscher-landhaus.at

E-Mail: info(at)ratscher-landhaus.at

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 03.01.2017 - 14:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1440932

Anzahl Zeichen: 2838

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung