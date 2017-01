Feuerwehr warnt: Tannengrün wird zur Brandfalle / Deutscher Feuerwehrverband rät: Trockenen Weihnachtsbaum zügig entsorgen

(ots) - Während der Feiertage verbreitet er besinnliche

Stimmung; spätestens im neuen Jahr ist der Weihnachtsbaum jedoch auch

eine Brandgefahr: Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) appelliert, den

Weihnachtsbaum genau wie Adventsgestecke und weiteres Tannengrün aus

der Wohnung zu entfernen, ehe diese möglicherweise in Flammen

aufgehen.



"Die Nadelbäume trocknen mit der Zeit aus, auch wenn sie

regelmäßig gewässert werden", erklärt DFV-Vizepräsident Hermann

Schreck. Er rät zur Vorsicht, wenn die Kerzen am Baum noch ein

letztes Mal angezündet werden sollen: "Das Tannengrün kann schnell

zur Brandfalle werden! Verzichten Sie lieber darauf, fast ganz

heruntergebrannte Kerzen nochmals zu entzünden." Auch Adventsgestecke

stellen eine erhöhte Brandgefahr dar und sollten entsorgt werden.



In vielen Gemeinden unterstützen die Feuerwehren - häufig durch

die Jugendfeuerwehren im Rahmen der allgemeinen Jugendarbeit sowie

des Umweltschutzes - die Tannenbaum-Sammelaktionen. Informationen

über Sammelorte und -zeiten liefern zumeist die örtlichen Behörden.







