Innerhalb des Weihnachtsfestkreises feiert die Kirche am 6. Januar

die "Erscheinung des Herrn" - das Dreikönigsfest. In der ZDF-Sendung

"Ein guter Grund zu feiern" am Freitag, 6. Januar 2017, 12.45 Uhr,

will Journalist und Moderator Andreas Korn herausfinden, was von dem

Festtag für den heutigen Alltag nützlich sein kann. Was ist am

Dreikönigstag der gute Grund zu feiern?



Als Zeichen für die königliche Würde wollten die drei Weisen dem

neugeborenen Christus das Kostbarste bringen, was die damalige Welt

zu bieten hatte: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Andreas Korn will seine

Krippe an Dreikönig mit der Ankunft der drei Weisen ergänzen, doch

nun fehlt ihm ausgerechnet das Wichtigste - das Jesuskind. Er macht

sich auf den Weg nach Italien. Im Franziskanerkloster Greccio und in

Rom erhofft er sich Hilfe bei der Suche nach einem möglichst

originalgetreuen Ersatz. Dort erfährt er viel über die

Krippentradition, aber auch über den eigentlichen Sinn des Feiertags.



