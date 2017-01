Feste feiern, wie sie fallen

(firmenpresse) - Wer es nicht erwarten kann, so bald wie möglich Frühlingsluft zu schnuppern, kommt schon im März nach Südtirol. Während andernorts noch der Sonnenskilauf auf dem Freizeitprogramm steht, erwacht im Meraner Land die Natur bereits aus ihrem Winterschlaf – und mit ihr das kulturelle Leben. Zahlreiche Feste und Feierlichkeiten begrüßen die warme Jahreszeit. Hoch über Meran, eingebettet in blühende Obst- und Weingärten, wohnen Genießer im Ansitz Golserhof****s. Am 10. März 2017 öffnet das exklusive Erholungsrefugium nach der Winterpause. Dann ist auch das neue „Reich der Sinne“ fertig. In einem komplett neuen Ambiente erleben Saunafreunde alles, was ihr Herz begehrt. Wellnessgenießer finden sich in- und outdoor in einer exklusiven Oase wieder. Gourmets und Weinkenner können es kaum besser treffen. Die Gastgeber sind Weinbauern aus Leidenschaft, das Küchenteam geniale Meister ihres Fachs. Die Topevents der Saison liegen Gästen des Golserhofs zu Füßen.



Tiroler Kulturfrühling 3. bis 30. April 2017



Der „Kulturfrühling“ ist ein Fest für Liebhaber innovativer Volksmusik und für alle, die es noch werden wollen. Echte „alte“ und neue „schräge“ Volksmusik lässt im April besondere Schauplätze und verschiedene Gaststätten erklingen – ein willkommener Anlass, um Elemente der guten alten Volksmusik mit Stilrichtungen zeitgenössischer Musik zu verbinden.



Blütenfesttage in Lana 1. bis 15. April 2017



Mit seinem milden Klima und zahlreichen Sonnentagen wirkt das Meraner Land in seiner alpin mediterranen Vegetation wie ein Balkon in den Süden. Um dieser einmaligen Lage gerecht zu werden, finden im Rahmen der Blütenfesttage 2017 in Lana eine Reihe von Veranstaltungen statt, die den Frühlingsbeginn markieren. Einer der Höhepunkte ist die bäuerliche Genussmeile am 1. April 2017 mitten im historischen Ortszentrum von Lana. Rund 40 Bauernstände und vier Gastronomiestände warten mit gesunden Eigenprodukten auf, die mit der Qualitätsmarke „Roter Hahn“ gekennzeichnet sind und von den Herstellern selbst präsentiert werden. Buchstäblich mitten hinein in Küche und Keller führt das Blütenhöfefest am 9. April 2017. Auf einer Wanderung durch die blühende Frühlingslandschaft gelangen Genießer zu ausgewählten historischen Höfen und können dort die bäuerlichen Qualitätsprodukte sozusagen „am Ursprung“ verkosten.





Weitere Termine auf einen Blick

Meraner Markt (samstags ab 25.03.17)

Haflinger Galopprennen mit Umzug (17.04.17)

pARTschins – LandART, MundART, sinnliche gÄRTen (Juni bis August)

Nachtwanderung zum Partschinser Wasserfall (mittwochs Mai 2017)

Nalser Radwochen (10.04.–12.05.2017)

Merano in Yoga (05.–17.05.17)

So kocht Dorf Tirol (01.04.–27.05.17)

Nalser Spargelwochen (10.04.–12.05.17)

Ötzi Alpin Marathon (29.04.17)

Löwenzahnwochen (22.04.–07.05.17)

Wildkräutertage (24.04.–14.05.17)

UnKräutermarktl (07.05.17)

u. v. m.



Exklusiver Ansitz über den Dächern von Meran



In Dorf Tirol lädt der Ansitz Golserhof****s Genießer zur exklusiven Auszeit unter der Südtiroler Sonne. Seien es Wanderer, Biker und Golfer die die Schönheiten der Region entdecken möchten oder Romantiker, die auf der Suche nach einem kleinen Urlaubsjuwel sind. Hiltrud Gufler und Patrick Mair entgeht keine Gelegenheit, ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst zu verwöhnen. Getragen von einer großen Liebe zum Detail, führen die beiden ihr 50-Gäste-Haus an einem der schönsten Plätze Südtirols. Als streng geprüftes Vitalpina-Hotel verpflichtet sich der Golserhof zu einer Spezialisierung auf Aktivsein in alpiner Landschaft, auf Wandern, gesunde, regionaltypische Ernährung und Wohlfühlanwendungen aus heimischen und traditionellen Naturprodukten. Auf besondere Ernährungsbedürfnisse und Allergien wird professionell eingegangen. Als Mitglied der „Best Alpine Wanderhotels“ garantiert das Südtiroler Privathotel hohe Qualität in Sachen Wander- und Aktivleistungen. Am 10. März 2017 eröffnet das neue „Reich der Sinne“ im Golserhof. In einem komplett neuen Ambiente erleben Saunafreunde alles, was ihr Herz begehrt – von der Finnischen Sauna, über eine Bio-Sauna, ein Sole-Dampfbad, eine Infrarotkabine mit Sole-Vernebelung, Crashed-Ice-Brunnen, Kaltwasser-Tauchbecken, Frischluft-Außenbereich bis hin zu den beiden schönen Ruheräumen „Chillout“ und „Deep Silence“. Vielfältige Sauna-Aufgüsse und Peelings in der Dampfsauna runden das top Angebot rund um das gesunde Schwitzen ab. Kein Stein bleibt in der bevorstehenden Winterpause auf dem anderen. Der neue SPA- und Wellnessbereich soll im Frühling mit der Sonne um die Wette strahlen.



Wellness pur (15.03.–05.11.17)

Leistungen: 3, 5 oder 7 Nächte, ¾ Pension, Wellnessgutschein im Wert von 35 Euro, freie Benutzung des Wellnessbereichs, Einführungswanderung mit Atemübungen, 3 geführte Wanderungen, Pilates, Yoga, Aqua Fitness, Fitnessraum, kostenloser Verleih von Wander-Equipment, kostenloser Mountainbike- und E-Bike-Verleih, Gästekarte „Meranerland“ – Preis p. P.: ab 331 Euro für 3 Nächte

Golserhof Special (15.03. –05.11.17)

Leistungen: ab 3 Nächte, ¾ Pension, freie Benutzung des Wellnessbereichs – 10 % Ermäßigung bei einem Aufenthalt ab 5 Nächten, 5 % Ermäßigung bei einem Aufenthalt von 3 od. 4 Nächten – Preis p. P.: ab 316 Euro für 3 Nächte



