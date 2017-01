Von Burgunder bis Sylvaner, von Speckknödel bis cucina italiana – Gourmetreise in die Südtiroler Weinberge

(firmenpresse) - Wo schmeckt der Wein besser als mitten in den Weinbergen? Über den Dächern von Meran, umgeben von Obst- und Weingärten, lädt der Ansitz Golserhof****s Wein- und Feinschmecker zu genussvollen Urlaubstagen. Was einst ein Bauernhof war, ist heute ein liebevoll geführtes, exklusives Viersterne-Superiorhotel, in dem die schönen Seiten des Lebens im Mittelpunkt stehen. Die Gastgeber sind selbst Weinbauern und Weingenießer aus Leidenschaft und wissen, ihre Gäste mit feinen Tropfen zu begeistern. Die besten Weine Südtirols und eine schöne Auswahl italienischer Weine lagern im Weinkeller des kleinen, feinen Hauses. Hiltrud Gufler, die Chefin, liebt es, mit Interessierten über die Welt der Weine zu philosophieren. Ihre Weinberatung ist top. Wo die Weinliebhaber zusammen kommen, ist eine gute Küche meist nicht weit. Das Küchenteam des Golserhofs verwöhnt mit einem schmackhaft-vitalen Kulinarium aus frischen, sorgsam ausgewählten Südtiroler Produkten. Es ist unter anderem die Begegnung von Südtiroler Küche und cucina italiana, die für höchste Gaumenfreuden sorgt. Schon am Morgen werden alle Feinschmecker-Wünsche erfüllt. Das Buffet ist umfangreich gedeckt mit hausgemachten Marmeladen, Milchprodukten von Südtiroler Sennereien, Fleischspezialitäten in bester heimischer Qualität, frischem Brot vom lokalen Bäcker, frischen Eierspeisen, ca. 30 erlesenen Teesorten u. v. m. Nachmittags verführen leckere Kuchen und kleine Snacks zum „Zugreifen“. Abends stellen sich die Gäste des Hauses aus der Tageskarte ein Fünf- bis Sieben-Gänge-Feinschmeckermenü zusammen. Am „Tag des Buffets“ können die besten Köstlichkeiten probiert werden. Sensationell ist das Käsebuffet. 40 Käsesorten lachen dem Liebhaber entgegen. Kalorienbewusste wählen aus der gesunden und leichten Vitalküche, Kinder aus dem Kindermenü. Spezialmenüs für Vegetarier und Allergiker werden ebenfalls angeboten.



1. bis 27. Mai 2017: „So kocht Dorf Tirol“



Hobbyköche und alle, die gern gut essen, werden von der neuen Veranstaltungsreihe „So kocht Dorf Tirol“ begeistert sein. Im Mai 2017 plaudern die Köche, Wirte und Küchenchefs des Südtiroler Dorfes ihre Küchengeheimnisse aus und lassen sich beim Kochen über die Schulter schauen. Ganz Dorf Tirol wird zur Bühne für spannende Kochkurse, inspirierende Kochshows, authentische Spezialitätenmärkte, romantische Degustationen und zahlreiche verführerische Genussmomente an besonderen Plätzen im Ort.





Termine für Feinschmecker rund um den Golserhof

Blütenfesttage in Lana (01.–15.04.17)

Nalser Spargelwochen (10.04.–12.05.17)

Löwenzahnwochen (22.04.–07.05.17)

Wildkräutertage (24.04.–14.05.17)

Frühstück bei Sissi auf Schloss Trautmannsdorf (sonntags Juni 2017)

u. v. m.



Ein Ansitz zum Verlieben



Hiltrud Gufler und Patrick Maier, die beiden Gastgeber im Ansitz Golserhof, lieben, was sie tun. Ihr Haus ist voll liebevoller Details, besonderer Extras und überraschender Feinheiten. Von der gemütlichen Raucherlounge bis hin zu Wunschkissen nach Wahl für erholsamen Schlaf ist an alles gedacht. Der Sonnengarten ist eine einzige Idylle mit Kuschelnestern, Whirlpool und Sauna. Im Frühling 2017 kommt es noch besser. Dann eröffnet die neue Saunawelt. In einem komplett neuen Ambiente erleben Saunafreunde alles, was ihr Herz begehrt – von der Finnischen Sauna, über eine Bio-Sauna, ein Sole-Dampfbad, eine Infrarotkabine mit Sole-Vernebelung, Crashed-Ice-Brunnen, Kaltwasser-Tauchbecken, Frischluft-Außenbereich bis hin zu den beiden schönen Ruheräumen „Chillout“ und „Deep Silence“. Vielfältige Sauna-Aufgüsse und Peelings in der Dampfsauna runden das top Angebot rund um das gesunde Schwitzen ab. Der Ansitz Golserhof liegt inmitten einer traumhaften Wander-Berg-Welt. Die abwechslungsreiche Landschaft verspricht unvergessliche Rad- und Bikeausflüge (Mountainbike- und E-Bike Verleih im Golserhof). Der Golserhof ist ein Gründerhotel des Golfclubs Passeier-Meran und bietet ab fünf Tagen Aufenthalt eine Ermäßigung von 20 Prozent auf das Spiel auf den Golfplätzen Passeier und Lana. Ein Sessellift und Busse verbinden Dorf Tirol mit der romantischen Altstadt von Meran, die zum Bummeln und Shoppen verführt.



Gourmet Special ab 15.03.17

Leistungen: 3, 5 oder 7 Nächte inkl. ¾ Verwöhnpension, einen Abend nach Wahl (außer Sonntag) mit Hummer oder T-Bone Steak, freie Nutzung des Wellnessbereiches, Garagenstellplatz, Aktivprogramm von Mo.– Fr., Fitnessraum, kostenloser Verleih von Wander-Equipment, kostenloser Mountainbike-Verleih, E-Bikes gegen Leihgebühr, Gästekarte „Meraner Land“ mit zahlreichen Vorteilen und Vergünstigungen – Preis p. P.: f. 3 Nächte ab 331 Euro, f. 5 Nächte ab 522 Euro, f. 7 Nächte ab 681 Euro



4.726 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.golserhof.it



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Ansitz Golserhof****S

Golserhof GmbH

I-39019 Dorf Tirol/Südtirol, Aichweg 32

Tel.: +39/0473/92 32 94

Fax: +39/0473/92 32 11

E-Mail: info(at)golserhof.it

www.golserhof.it

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 03.01.2017 - 14:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1440942

Anzahl Zeichen: 4858

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 137 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung