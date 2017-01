Gipfelsturm: Kölner Büromarkt schließt 2016 mit bestem je registrierten Ergebnis ab

Aktueller Marktbericht von Greif & Contzen weist Vermietungsrekord aus – Optimistischer Ausblick für 2017



Die Kölner Skyline

(firmenpresse) - Rekord! – Mit einem Flächenumsatz von rund 410.000 Quadratmetern schloss der Kölner Büromarkt das Jahr 2016 ab und übertraf damit die seit dem Jahr 2011 stehende Bestmarke von gut 330.000 Quadratmetern erheblich. Verglichen mit 2015 legte der Markt gar um 41 Prozent an Vermietungsleistung zu.



Große Flächengesuche können nur schwer bedient werden



Mehr als ein Viertel der Vermietungen stammte 2016 aus nur fünf großen Vertragsabschlüssen. Darunter die 60.000 Quadratmeter der Zurich Versicherung, die Standorte aus Bonn und Köln in Köln-Deutz zusammenzieht und damit zugleich den Startschuss für das Großprojekt MesseCity gab, das rund 135.000 Quadratmeter Fläche schaffen soll. Fläche, die dringend benötigt wird. „Es liegen mehrere große Gesuche verschiedener Büronutzer vor“, umschreibt Florian Schmidt, Leiter des Unternehmensbereichs Büroimmobilien bei Greif & Contzen, die Situation. Namen werden nicht genannt, aber klar ist: Finden große, ansiedlungs- und umzugswillige Unternehmen in Köln nicht das passende Angebot in der gewünschten Qualität, dann orientieren sie sich um und verlängern notgedrungen noch einmal den bestehenden Mietvertrag oder suchen an anderen Standorten. Abhilfe in ausreichendem Maß ist nicht in Sicht. „Von den rund 120.000 Quadratmetern Bürofläche, die voraussichtlich in 2017 fertiggestellt werden, sind weniger als 20 Prozent noch zur Anmietung frei, der Rest ist bereits vergeben“, so Schmidt.



Mietniveau steigt



Angesichts von Angebotslücken und starker Nachfrage ist in den vergangenen Monaten das Mietniveau auf dem Kölner Büromarkt sowohl im Top-Segment als auch im Marktdurchschnitt gestiegen. Bislang fällt der Mietanstieg allerdings noch moderat aus: Die Höchstmiete lag 2016 bei 24,80 Euro pro Quadratmeter (2015: 24,50 Euro), und im Marktdurchschnitt insgesamt stieg das Mietniveau von 11,90 Euro auf etwa 12,20 Euro.



2017: Blick in die Kristallkugel



Was kommt 2017? – Der Blick in die Kristallkugel ist derzeit noch verschwommener als es Tipps für die Zukunft per se schon sind. Insbesondere die politischen Richtungswechsel in England und den USA verbinden die Ökonomen der Wirtschaftsforschungsinstitute mit erheblicher Unsicherheit für die konjunkturelle Entwicklung. Davon unberührt herrscht auf dem Kölner Büroflächenmarkt weiterhin eine gute Nachfragesituation vor. Wenngleich sich das Flächenangebot in manchen Teilmärkten reduziert hat, kann für 2017 ein umsatzstarkes erstes Quartal sowie eine gute Gesamtvermietungsleistung erwartet werden. Insgesamt scheint ein Jahresergebnis im Bereich des Fünf-Jahres-Mittels um rund 300.000 Quadratmeter möglich.





Beraten. Bewerten. Vermitteln. Verwalten.



Die Leistungen der über 80 Spezialisten bei Greif & Contzen decken die gesamte Wertschöpfungskette bei Immobilien ab – von der Marktanalyse und der Beratung bei Projektentwicklungen über die Bewertung, maßgeschneiderte Vermarktungskonzepte und zielgruppengerechte Vermittlung bis hin zur technischen und kaufmännischen Verwaltung. Das gilt für Privatimmobilien ebenso wie für Einzelhandels- und Büroflächen, Industrie- und Logistikflächen, Grundstücke, Investmentobjekte oder auch land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften.

Seit 40 Jahren vertrauen Eigentümer, Nutzer und Investoren auf das Wissen, die Qualität und die Diskretion von Greif & Contzen. Spezialisiert ist Greif & Contzen auf hochwertige und renditestarke Immobilien in der Großregion Köln. Über German Property Partners ist das Unternehmen in ein bundesweites Netzwerk renommierter Immobiliendienstleister eingebunden.

Die Entwicklung der Immobilienmärkte analysiert Greif & Contzen in regelmäßig erscheinenden Büro- und Investmentmarktberichten.

Kommentare zur Pressemitteilung