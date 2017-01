Avnet weitet ForgeRock-Schulungsprogramm auf EMEA aus

(PresseBox) - Avnet Technology Solutions (NYSE: AVT), ein weltweit führendes Distributionsunternehmen für Technologielösungen, gab bekannt, dass die Avnet Academy, eine EMEA-weite Schulungsorganisation, ihr umfassendes Schulungsangebot um die ForgeRock Identity Platform erweitert.

Als IT Lösungsspezialist investiert Avnet laufend in IT-Schulungs- und Zertifizierungsservices, insbesondere für wachstumsstarke Technologien. ForgeRock, bisher von Avnet in Nordamerika vertrieben, wird jetzt auch auf den EMEA-Raum ausgeweitet. Die Plattform unterstützt Partner und deren Kunden bei der Entwicklung, Implementierung und Wartung von Geschäftslösungen, die auf sicherem Identitäts- und Zugriffsmanagement basieren.

Das ForgeRock-Schulungsprogramm umfasst erstklassige IT-Schulungen und -Zertifizierungen, die IT-Experten in die Lage versetzen, technische Kompetenz und praktische Erfahrungen zu erlangen, um die ForgeRock Identity Plattform effektiv zu entwickeln, zu implementieren und zu verwalten. Die Avnet Academy als Schulungsspezialist begleitet und unterstützt Partner dabei auf ihrem Weg hin zur offiziellen Zertifizierung.

Stephen Ennis, Director of Education Services EMEA bei Avnet Technology Solutions: ?Im Zuge der Umstellung auf Technologieplattformen der nächsten Generation wie Cloud und IoT (Internet of Things) stellen Anwender Verbindungen zwischen Geräten und Geschäftsanwendungen her. Um zu wissen, welche User Vollzugriff oder eingeschränkten Zugriff auf diese Anwendungen haben sollten, muss erkennbar sein, wer die Zugriffsanfrage stellt und aus welchem Grund. Für Unternehmen war es noch nie so wichtig wie jetzt, ihr Identitäts- und Zugriffsmanagement im Griff zu haben, denn nur so können unerwünschte Folgen vermieden werden. Wir bieten ForgeRock-Schulungen an, damit IT-Experten die erforderlichen Kompetenzen, Zertifizierungen und Tools zur Hand haben, um in IT-Umgebungen für die nötige Sicherheit zu sorgen.?

Steve Ferris, SVP Global Customer Success bei ForgeRock: ?Wir freuen uns sehr, dass IT- und Security-Experten jetzt auch EMEA-weit das Schulungsprogramm zur ForgeRock Identity Platform über die Avnet Academy nutzen können. Kundenidentität und Zugriffsmanagement sorgen dafür, dass Benutzer und Geräte geschützt sind und die Sicherheit von IT-Umgebungen gewährleistet wird. Und je besser IT-Experten qualifiziert sind, um so effektiver können Technologien der nächsten Generation in sichere Geschäftslösungen umgewandelt werden.?



Angepasst an die individuelle Lernstrategie bietet die Avnet Academy unterschiedliche Lernmethoden an wie Online-Kurse, Klassenraum- und Firmenschulungen. Um sicherzustellen, dass die Online-Lernerfahrung den Klassenraumschulungen in nichts nachsteht, hat Avnet sein Portfolio um die innovative virtuelle Lernumgebung iMVP (individual Multimedia Video Presence) erweitert. Dies ermöglicht Studenten und Kursleitern live miteinander zu interagieren und zu kommunizieren, sowohl visuell als auch auditiv. Damit wird es Unternehmen ermöglicht, ihre Mitarbeiter qualitativ hochwertig fort- und ausbilden zu lassen und zeitgleich Kosten zu reduzieren.

Über ForgeRock

