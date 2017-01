Jeder kann selbst zum Designer werben, einzigartige Geschenkideen!

Wer kennt das nicht? Man sucht ein Geschenk für jemanden der alles hat. Wir haben hier genau das richtige. Individuelle Geschenke die einzigartig sind.

(firmenpresse) - Auf unserer Webseite findest Du tolle individuelle Geschenkideen. Wir bieten mit modernster Technik, viel Erfahrung, Kreativität und ganz viel Engegament jede Menge Produkte die Du nach Deinen Wünschen individualisieren kannst.



Wer kennt das nicht? Es steht ein Geburtstag an, wer hat eine Geschenkidee für den Mann? Oder eine Geschenkidee für die Frau? Was schenke ich meiner besten Freundin? Was schenkt man jemandem der bereits alles hat? Wieder einen Gutschein fürs Kino oder für ein Parfüm, das was man jedes Jahr wieder aufs neue schenkt ist doch langweilig.

Bei uns wirst Du fündig und kannst ein einzigartiges Geschenk erwerben das man so nicht kaufen kann. Jedes Produkt von uns wird nach Deinen Wünschen angefertigt und ist somit ein Unikat. Man kann es nirgendwo von der "Stange" kaufen, denn hier bist Du der Designer und wir setzen Deine Wünsche um. Ob ein Zippo mit Foto graviert, ein Portemonnaie mit persönlicher Gravur oder ein Brettchen mit Fotogravur. Bei uns findest Du für jeden etwas!



Und das was uns ausmacht ist nicht nur das Produkt, wir versenden den fertigen Artikel bereits 1-2 Tage nach Zahlungseingang. Jetzt fragst Du Dich wo gibt es das?



Unsere Webseite findest du unter www.laseria.de



Schau Dir auch gerne mal Beispielfotos auf unserer Facebookseite an. Zu finden sind wir bei Facebook unter:



https://www.facebook.com/laseria.de



Und jetzt wünschen wir noch viel Spass beim stöbern und auch beim verschenken!







http://www.laseria.de



JOCO Vertriebs GmbH

Bahnhofstr. 26, 46459 Rees

Firma: JOCO Vertriebs GmbH

Ansprechpartner: Dominik Kampshoff

Stadt: Rees

Telefon: 02850223094



