ZDF-Programmänderung ab Woche 04/17

(ots) - Woche 04/17



Sa., 21.1.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



0.25 Streif - One Hell of a ride



2.15 Filmnacht im ZDF (VPS 1.45)

Jesse Stone - Alte Wunden



3.40 Jesse Stone - Dünnes Eis (VPS 3.10)



5.00 citydreams (VPS 4.30)



5.05- Die Bergretter (VPS 4.35)

5.50



(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)



So., 22.1.



Bitte Programmänderung beachten:



5.50 Wickie und die starken Männer

Der Gesang der Meerjungfrau



(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "Wickie und die

starken Männer: Bärenalarm" um 5.40 Uhr entfällt.)



Woche 07/17



So., 12.2.



10.15 ZDF SPORTextra - Wintersport



Biathlon-WM 10 km Verfolgung Damen . . .

Bitte Ergänzung beachten: Moderation im Studio: Katrin

Müller-Hohenstein







Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.01.2017 - 14:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1440951

Anzahl Zeichen: 1279

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung