Neues Live-Präsentationsformat "Digital Storytelling"

Am XXXL-Touchscreen lassen sich Geschichten auf eine neue, faszinierende Art publikumswirksam erzählen. Die Kombination aus analogem Erzählen und digitalem Zeichnen macht den Auftritt spannend, lebendig und interaktiv.

Messebesucher erleben ein in der Branche ganz neues Format, nämlich das digitale Live-Storytelling. Dabei wird zuvor ein komplexer Sachverhalt in eine einfache Story übersetzt, ergänzt um ansprechende Bilder. Diese Bildergeschichte wird dann dem Publikum in einer kleinen Show live erzählt und parallel dazu auf einem 98 Zoll großen Monitor gezeichnet vorgetragen.

Erstmalig während der 4-tägigen Fachmesse glasstec 2016 präsentierte Manuela Kordel so dem internationalen Publikum täglich 6 Mal eine 10-minütige Show, im Wechsel auf Englisch und Deutsch.

"Der Siemens-Auftritt auf der internationalen Industriemesse glasstec in Düsseldorf sollte 2016 eine ganz besondere Note bekommen. Manuela Kordel von ROCKETPICS hat es geschafft, unser innovatives, umfassendes wie komplexes Angebot im Bereich Digitalisierung in der Glasindustrie in eine einfache, verständliche und unterhaltsame Story zu packen?, so Bernd Lehmann von der Siemens AG, Vertical Glass.

Lehmann weiter: ?Das Interesse und die Aufmerksamkeit der Besucher war sehr hoch und lud zu weiteren tiefergehenden Gesprächen mit den Experten von Siemens auf dem Messestand ein."

Der Prozess von der ersten Idee bis hin zum Live-Auftritt gestaltet sich folgendermaßen:

Briefing und Brainstorming mit dem Kunden

Kreation des Storyboards mit Text und Illustrationen

Finetuning, Abstimmung mit dem Auftraggeber und Abnahme der Bildergeschichte (Text & Bilder), ggfs. Übersetzung des Textes

Illustration der Kernbilder auf iPad und Zusammenfügen der Abfolge in Photoshop

Probelauf der Live-Präsentation am Infrarot-Touchscreen, ggfs. Anpassungen



Live-Show

Das digital Storytelling eignet sich für alle Themen und alle Branchen, insbesondere für komplexe, erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen.



Seit 2008 bietet Manuela Kordel freiberuflich Kommunikations-Dienstleistungen an. Während es sich dabei in den ersten 3 Jahren hauptsächlich um Coachings, Trainings und Workshops handelte, fokussiert sie sich seit 2011 mit ROCKETPICS auf Visualisierungen, das heißt auf die Vereinfachung und visuelle Darstellung meist komplexer Sachverhalte. Durch eine ansprechende Bildsprache werden Inhalte einfacher, schneller und mit erhöhter Aufmerksamkeit vermittelt, vom Publikum leichter behalten und wirken somit nachhaltig.

Leistungsspektrum:

?VISUAL FACILITATION: Konzeption, Moderation und Prozessbegleitung von Veränderungsmanagementprojekten

?GRAPHIC RECORDING: Live-Protokollierung von Präsentationen oder Diskussionen während Veranstaltungen

?ILLUSTRATION: Visuelle Übersetzung komplexer Themen in Bildsprache

?VIDEOS: Konzeption, Illustration & Produktion von Erklärvideos

?DIGITAL STORYTELLING: Konzeption, Illustration & Live-Vorführung einer visuellen Story mittels digitaler Medien

?WORKSHOPS & TRAININGS: Visualisierungs-Workshops & Traineraus- & -weiterbildung

?APPS: Über 2.200 Icons & Illustrationen sind über die ROCKETPICS-App in iTunes und bei Google Play als transparente Bilder erhältlich.

Zu ihren Kunden gehören vornehmlich mittlere bis große, meist international tätige Unternehmen unterschiedlichster Branchen.

Einsatzgebiete sind Kunden- und Partnerevents, Messen/Kongresse/Symposien, interne Veranstaltungen, Strategie-Workshops, u.ä.

Manuela Kordel unterhält ein großes, professionelles Netzwerk, aus dessen Reihen bei Bedarf weitere Experten zu Projekten herangezogen werden.

Sitz des Unternehmens ist München.

