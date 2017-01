ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 4. Januar 2017

(ots) -

Mittwoch, 4. Januar 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);

Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



CSU-Klausur in Kloster Seeon - Sicherheit und Schwesternstreit

Wintereinbruch - Live aus Oberhof

Frauenquote in Aufsichtsräten - Bilanz nach einem Jahr

Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär - Vor Landesgruppen-Klausur

Cem Özdemir, Grünen-Parteichef - Zur Sicherheitsdebatte







Mittwoch, 4. Januar 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Nadine Krüger



Wenn Eltern alt werden - Birgit Lambers im Gespräch

Desserts mit Espresso - Rezepte von Allesandro Metafune

Gnocchi Caprese - Kochen mit Armin Roßmeier

Herzgesundheit bei Frauen - So bleiben Sie fit

Die Blogprinzessin - Besuch bei Katarina Fiebelkorn



Gast: Saskia Valencia, Schauspielerin







Mittwoch, 4. Januar 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Diskussion um Kameraüberwachung - Pro und Contra

Deutsche Currywurst in Taiwan - Neues Leben für Auswanderer

Expedition Deutschland: Nochern - Verwurzelt in der Heimat







Mittwoch, 4. Januar 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin

Moderation: Christina von Ungern-Sternberg



CDU tagt im Kloster Seeon - Klausur in neuer Umgebung

"Der Spiegel" wird 70 - Magazin kritisiert große Politik

Essen auf der Straße - Thailands Märkte bieten Kulinarisches

"Eine Million Minuten" - Mann reist mit behinderten Kindern









Mittwoch, 4. Januar 2017, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Mit Katja Ebstein auf Amrum - Urlaub auf der Lieblingsinsel











Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.01.2017 - 15:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1440957

Anzahl Zeichen: 2119

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung