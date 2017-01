Center Parcs präsentiert Katalog 2017

TV-Kampagne „Endlich nur wir”

(firmenpresse) - Köln, 2. Januar 2017. Pünktlich zum Jahresbeginn landet der neue Center Parcs-Katalog druckfrisch in vielen deutschen Briefkästen und gibt Einblicke in die Vielfalt der 21 Parks mit ihren modernen Ferienhäusern, neuen Aktivitäten und flexiblen Anreisezeiten. Auf 86 Seiten erhalten Urlauber Inspirationen für ihren nächsten Center Parcs-Aufenthalt: sei es als Familie mit Baby, Kleinkind oder Jugendlichen oder ein Urlaub zu zweit. Jede Zielgruppe findet ihren perfekten Ferienpark. Begleitet wird der Katalogauftakt mit einer TV-Kampagne unter dem Leitgedanken „Endlich nur wir“.

Mit der Überschrift „Endlich nur wir“ präsentiert Center Parcs 21 Ferienparks für die ganze Familie in Deutschland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Gemeinsam beim Frühstück Pläne schmieden oder zusammen die Wasserrutsche im Aqua Mundo erleben und abends abwechselnd ein Holzscheit auf das Kaminfeuer legen: Center Parcs heißt, endlich mal ungestört Zeit miteinander zu verbringen.

Highlights des Katalogs 2017 sind neben flexiblen Anreisen auch neue Aktivitäten für die ganze Familie. So wählen Urlauber ihren Anreisetag und die Dauer ihres Aufenthalts wie es in die persönliche Planung passt. Und vor Ort entscheidet jeder selbst, welche Aktivität die richtige ist: Seien es Kids Safari und Klettern in der Baluba für die Kleinen oder durch die Lüfte rauschen auf der Zip Wire für größere Kids. In den Parks Het Heijderbos, De Huttenheugte und De Vossemeren erfreuen sich alle Altersklassen über eine renovierte Action Factory: Trampolin, Autoscooter, interaktives Indoor-Minigolf oder ein Escape Raum – je nach Park gibt es verschiedene spannende neue Aktivitäten für die ganze Familie.

Erstmals im Katalog sind Park Les Ardennes und Park Allgäu, die Ende 2017 beziehungsweise Ende 2018 eröffnen. Zudem renoviert Center Parcs die Ferienhäuser in etablierten Parks regelmäßig, so wurde kürzlich in den Häusern in Port Zélande und Le Lac d’Ailette sowie ab Frühling 2017 im Park Nordseeküste das Mobiliar modernisiert sowie die Bäder und Küchen neu gestaltet. Auch über neue Restaurants freut sich der Schlemmergaumen in den meisten Parks in den Niederlanden und Belgien: Im „Evergreenz“ genießt die ganze Familie frische und gesunde Köstlichkeiten vom Buffet. Im „Nonna´s“ fühlen sich Gäste wie in einem italienischen Wohnzimmer – natürlich dürfen leckere Pizzen und Pasta-Gerichte hier nicht fehlen. Und im „Fuego Adventure Grill“ geht es heiß her – auf hohen Flammen werden köstliche Fleisch- und Fischgerichte vom Grill zubereitet.



Die diesjährige Januar-Kampagne begleitet den Launch des neuen Kataloges im TV: Mr. Wings bringt Zuschauern den Slogan „Endlich nur wir“ zwischen dem 6. und 31. Januar 2017 auf den Bildschirm und zeigt in 30 sekündigen Spots die neuesten Aktivitäten in den Parks für jede Altersgruppe.

Katalogbestellungen telefonisch unter 0221 – 97 30 30 30 sowie online unter www.centerparcs.de/katalog.

Informationen zu Center Parcs sowie zu aktuellen Angeboten: Center Parcs, Postfach 100633, 50466 Köln, Telefon 0221 – 97 30 30 30, unter www.centerparcs.de sowie in jedem Reisebüro.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:

Die Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs wurde 1967 gegründet und ist im Bereich des Nahtourismus europaweit marktführend. Ihr einzigartiges Wirtschaftsmodell beruht auf dem Zusammenwirken zweier Branchen: dem Tourismus und der Immobilienwirtschaft. Derzeit umfasst die Gruppe fünf Tourismusmarken: Pierre & Vacances und seine Marken Premium und Resorts, Maeva, Center Parcs, Sunparks und Adagio Aparthotels. Ihr Tourismusangebot umfasst rund 46.000 Apartments und Ferienhäuser an 280 Standorten in Europa. 2014/2015 hat die Gruppe einen Umsatz von 1.436 Milliarden Euro erzielt und 7,5 Millionen europäische Gäste empfangen.

Über Center Parcs Europe:

Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Center Parcs Europe betreibt 25 Ferienparks (21 Center Parcs- und vier Sunparks-Anlagen) in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakte

Sabine Huber - Pressereferentin

Groupe Pierre & Vacances /Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3, 50679 Köln

Tel. 0221 - 97 30 30 - 94

Fax 0221 - 97 30 30 - 14

E-Mail: sabine.huber(at)groupepvcp.com

Jana Bröll/Monika Franzen/Tanja Battenfeld

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Global Communication Experts GmbH

Hanauer Landstraße 184, 60314 Frankfurt

Tel. 069 - 17 53 71 - 034/ - 054/ - 024

Fax 069 - 17 53 71 - 035/ - 055/ - 025

E-Mail: presse.pierreetvacances(at)gce-agency.com



Datum: 03.01.2017 - 16:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1440960

Anzahl Zeichen: 3183

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Jana Bröll

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 15 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung