Prange Gruppe und Partner übernehmen Zimmermann

(firmenpresse) - Nach rund einem Jahr in der Insolvenz und lang anhaltender Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens ist nun klar: Das Traditionsunternehmen Zimmermann ist gerettet. In der Zukunft werden weiter in Gladenbach/Erdhausen Formen und Werkzeuge gebaut.

Trotz der Insolvenz haben wichtige Kunden unseren Formenbau weiter mit Aufträgen versorgt, die die Mitarbeiter kompetent erledigt haben. So konnte die Insolvenzverwaltung der Firma Brinkmann & Partner, vertreten durch Herrn Dr. Plathner, in einer sehr konstruktiven und zielführenden Weise eine erfolgreiche Übernahme des gesamten Geschäftsbetriebes durch die neuen Inhaber erreichen.

Somit wird Zimmermann nach Jahren der Unstetigkeit ab dem 01.01.2017 wieder zu einem echten inhabergeführten mittelständischen Unternehmen mit Weitsicht und Verlässlichkeit für Mitarbeiter und Kunden.

Dies spiegelt sich in der Zusammensetzung der Gesellschafter wider. Diese bestehen aus einem starken Verbund von Unternehmerpersönlichkeiten und der zur Plettenberger Prange Gruppe gehörenden MVB Beteiligungen AG. Die MVB AG ist in der Branche bereits durch ihre langfristigen Beteiligungen im deutschen Mittelstand bekannt.

Als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Herr Matthias Schneider, ein echter Zimmermann und Herr Dietmar Rohleder, ein sehr erfahrener Kaufmann von der MVB, bestellt. Diese werden ab 01.01.2017 die Geschäfte leiten.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der offiziellen Webseite der Otto Prange Unternehmensgruppe (www.prange.org), der Webseite der MVB Beteiligungen AG (www.prange-beteiligungen.de) und der Webseite der Zimmermann Formen- und Werkzeugbau GmbH (www.ziform.com).





Die Prange Gruppe wurde 1983 mit dem Stammsitz in Plettenberg (Sauerland) von Otto Prange gegründet und ist bis heute eine inhabergeführte Unternehmensgruppe. Mit Standorten in 8 Ländern und 1.100 Mitarbeitern in den Mehrheitsbeteiligungen sowie 60 Mitarbeitern in der Beratung am Standort Plettenberg ist die Prange Gruppe leistungsstark und breit aufgestellt

Datum: 03.01.2017 - 16:05

