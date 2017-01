Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“ begeistert das Publikum

Spenden ermöglichen Bau von bis zu fünf neuen DERPART Schulen

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 02. Januar 2017 – Reiner Meutsch, Initiator von Fly & Help und Partner der Reisevertriebsorganisation DERPART bei der Hilfsaktion „DER Welt verpflichtet“, ging Ende letzten Jahres erneut auf große Deutschland-Tournee.

An 16 Orten von Nord bis Süd nahm Reiner Meutsch mehr als 8.000 Zuschauer mit auf sein „Abenteuer Weltumrundung 100.000 Flugkilometer für den guten Zweck“. Zahleiche internationale Künstler überzeugten mit Artistik oder setzten musikalische Akzente. Überall rührten die lokalen DERPARTner die Werbetrommel, verkauften Tickets für die Multivisionsshow und nutzen die Abende, um mit Begleitaktionen vor Ort auf die Kompetenz der Reise-Experten von DERPART hinzuweisen.

Reiner Meutsch selbst war beeindruckt von der intensiven Unterstützung durch die DERPARTner sowie die Spendeneinnahmen der Reisebüros und ihrer Kunden. DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig ergänzte, dass das Engagement der beteiligten DERPARTner in diesem Jahr so groß war, dass mit einer neuen Rekordspendensumme in 2017 voraussichtlich vier bis fünf weitere DERPART Schulen gebaut werden und somit viele Kinder in benachteiligten Regionen dieser Welt Rechnen, Schreiben und Lesen lernen können.

Weitere Informationen unter: www.DERPART.COM





Mit mehr als 450 Reisebüros und einem Umsatz von 1,57 Milliarden Euro (2015) ist DERPART eine der erfolgreichsten Reisevertriebsorganisationen und zählt zu den 500 größten Unternehmen in Deutschland. Die DERPART Reisebüros zeichnen sich durch ihre qualitativ hochwertige und unabhängige Beratung aus, die durch permanente Schulungs- und Weiterbildungsangebote kontinuierlich ausgebaut wird. Im Geschäftsreisemarkt haben sich die mehr als 70 DERPART TRAVEL SERVICE (DTS) Agenturen erfolgreich auf mittelständische Unternehmen spezialisiert. DERPART ist am internationalen Geschäftsreiseverbund RADIUS TRAVEL beteiligt. Im Eventbereich veranstaltet DERPART INCENTIVES & MORE Tagungen, Kongresse und Erlebnisreisen. DERPART ist Teil der DER Touristik, der Touristiksparte der REWE Group, welche die Hälfte der Gesellschaftsanteile hält. Die anderen 50 Prozent gehören den mittelständischen DERPARTnern. Das Unternehmen steht damit in der Tradition der genossenschaftlichen Handelsgruppe.



