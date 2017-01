ST-PROMOTIONS ist der ideale Ansprechpartner bei der Durchführung einer bundesweiten Roadshow

Von der Planung bis zur Auswertung, ST-PROMOTIONS kümmert sich um jedes Detail, damit Ihre Roadshow ein Erfolg wird.

(firmenpresse) - Der Mensch ist heutzutage aufgrund seiner stetigen Erreichbarkeit ein beliebtes Ziel für Werbung aller Art. Er kann diese Überflut an Information meist nur bewältigen, indem er sich ihnen gegenüber abstumpft, was zu Problem führen kann. Auf der einen Seite hat er sich daran gewöhnt, dass ihm alles automatisch zufliegt, auf der anderen Seite muss er das meiste davon sowieso ignorieren, um nicht im Wirrwarr zu versinken. Den unpersönlichen Krimskrams blockt ein solch überforderter Mensch meist als Erstes ab. Um jene Personen mit Werbung zu erreichen, braucht es Promotionsmaßnahmen, die das Individuum als solches anspricht. Das ist ein Bereich mit dem sich Personal Promotion auseinandersetzt. Bei Personal Promotion geht es vordergründig um den Mehrwert im Kontakt zu den Kunden. Die Produktvorstellung kommt während des netten Gesprächs.



Eine Roadshow kann Ihnen helfen, die Vorteile einer Personal Promotion auf bundesweiter Ebene auszubreiten. Bei einer Roadshow fährt ein speziell ausgerüsteter Truck innerhalb von mehreren Wochen von Örtlichkeit zur Örtlichkeit und bewirbt an jedem Ort die Produkte und Ideen seines Auftraggebers. Dieser Truck ist unternehmensrepräsentativ gebrandet und enthält alle notwendigen Items, die das Personal bei dem Vorführen unterstützt um Neukunden für Ihre Produkte zu gewinnen. Setzen Sie sich mit ST-PROMOTIONS, einer führenden Promotionagentur, in Verbindung, die Ihnen helfen wird, sich auf die Roadshow optimal vorzubereiten. ST-PROMOTIONS stellt für Ihre Promotionkampagne das passende, individuell geschulte Personal zur Verfügung, das sich hervorragend in den Bereichen Kundenansprache und -betreuung versteht. Das Personal kann sich spezielles, produktrelevantes Wissen schnell aneignen und kommt somit auch bei schwierigen Produktfragen der Interessenten nicht in Verlegenheit.



ST-PROMOTIONS kann Ihnen die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten einer Roadshow aufzeigen





Bei einer Roadshow sind auch Werbemittel eine wichtige Angelegenheit, denn sie sind so etwas wie die Dekorationselemente eines Zimmers und beeinflussen stark den Eindruck eines Besuchers auf Ihre Veranstaltung. ST-PROMOTIONS kann Ihnen zeigen, welche Werbemittel wie und wo eingesetzt werden, sodass diese gut zum Gesamtbild der Roadshow passen und das Erlebnis der Zielperson abrunden. Eine Roadshow wird oft nicht nur im Business-to-Consumer-Bereich benutzt. Auch zwischen Geschäftspartnern und gegenüber Zwischenhändlern lohnen sich Roadshows, wenn es darum geht, Produkte und Neuigkeiten direkt aus erster Hand zu präsentieren. Für interne Zwecke können sich Roadshows auch eignen. Verwandeln Sie den Tourtruck in ein mobiles Weiterbildungszentrum und fahren Sie damit zu den Betrieben, die an dem Produkt interessiert wären. Auch aus der gänzlich non-kommerziellen Perspektive bietet eine Roadshow alle Vorteile, für die es sonst benutzt wird: gute Mobilität, schnelle persönliche Kommunikation, Ideen und Innovationen live aus erster Hand. Besonders im medizinischen Bereich nutzt man die mobile Freiheit, um mehr Menschen zu erreichen und seine Arbeit zur Abwechslung mal nicht zwischen starren Wänden machen zu müssen.









http://www.st-promotions.de



Als bundesweit tätige Promotionagentur liegt der Fokus unserer Tätigkeit auf dem Erfolg unserer Kunden; wir sorgen für herausragenden und messbaren Mehrwert.

Die von uns genutzte Kommunikationsform des Face-to-Face Marketings lässt sich nicht ausblenden oder wegzappen.

So kreieren wir werbliche Kontakte, die unter qualitativen Gesichtspunkten kaum zu überbieten sind.

Mit unserer Erfahrung von über 25 Jahren und unserer Präsenz in allen großen Städten Deutschlands können wir auch kurzfristig auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.



ST-PROMOTIONS oHG

Kiefholzstr. 263, 12437 Berlin

