Be my ValenTIAN

Der Tian Valentinstags-Cocktail

ValenTIAN

(firmenpresse) - München, Januar 2017: Am 14. Februar ist Valentinstag ¬– auch in der Tian Bar. Barkeeper Florian Demant hat zu diesem Anlass einen ganz besonderen Liebes-Cocktail kreiert, den ValenTIAN.



Egal ob in der stylischen Tian Bar oder im vegetarischen Gourmetrestaurant als Aperitif – Gäste dürfen sich diesen exquisiten Liebes-Cocktail nicht entgehen lassen. Fruchtiger Zitronensaft trifft auf vitaminreichen Rhabarber. Selbstgemachter Erdbeersirup á la Flo verleiht dem Ganzen eine aphrodisierende Wirkung und die leuchtend rote Farbe. Mit Gin verfeinert und mit Soda Wasser aufgegossen entsteht ein sexy Cocktail – ideal für ein romantisches Date am Valentinstag.



Zutaten:



1 cl Zitronensaft

2 cl Rhabarbersaft

4 cl Gin

4 cl Erdbeersirup

Soda Wasser







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tian-restaurant.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schaffelhuber Communications

Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

CARINA ANZENBERGER



SCHAFFELHUBER COMMUNICATIONS

INFANTERIESTRASSE 19 | HAUS 5/OG | 80797 MUNICH | GERMANY

CARINA.A(at) PR-SC.DE

WWW. SCHAFFELHUBER-COMMUNICATIONS .DE



FON +49 (0)89.78 79 791 -03 (DIRECT)

FON +49 (0)89.78 79 791 -00

FAX +49 (0)89.78 79 791 -11



Datum: 03.01.2017 - 16:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1440973

Anzahl Zeichen: 858

Kontakt-Informationen:

Firma: Schaffelhuber Communications

Ansprechpartner: Anzenberger

Stadt: München

Telefon: 089787979103



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung