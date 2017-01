5145 Schutzklasse II: Kompaktes Gerätestecker-Netzfilter für schutzisolierte Geräte

(PresseBox) - SCHURTER erweitert das Sortiment der Gerätestecker mit Filter für Schutzklasse II Anwendungen. Das Kombielement 5145 mit Geräteschutzschalter und Filter ist in neuen Varianten für schutzisolierte Geräte erhältlich. Dies ist besonders geeignet für Medizinalgeräte, welche im Heimgebrauch zur Anwendung kommen. Die entsprechende Medizinalnorm verlangt für solche Geräte Schutzklasse II Ausführung. Weiter ist das Kombielement neu auch in weisser Farbe erhältlich, passend zu vielen Medizinalgeräten.

Die neuen Varianten des Gerätestecker-Kombielement mit Filter 5145 sind mit einem IEC C18-Gerätestecker ohne Erdleiter ausgerüstet. Dieser zweipolige Gerätestecker ist geeignet für Anwendungen der Schutzklasse II. Im Unterschied zu Schutzklasse I Geräten, welche mit einem Schutzleiter verbunden sind, haben Geräte mit Schutzklasse II meistens kein Metallgehäuse. Diese Gerätekategorie wird als Schutzisoliert bezeichnet und weist eine verstärkte Isolation der spannungsführenden Teile gegenüber berührbaren Flächen auf. Das Kombielement mit Filter 5145 in Schutzklasse II Ausführung verfügt über eine doppelte Isolation zwischen spannungsführenden Komponenten und berührbaren Teilen. Diese verstärkte Isolation wird mit einer Spannung von 4000 VDC zwischen spannungsführendem Leiter (L) und Neutralleiter (N) gegenüber dem Filtermantel geprüft.

Das Gerätestecker-Kombielement bietet mit dem EMV-Filter direkt an der Stromzuführung am Netzeingang eine wirksame Störunterdrückung. Dies wirkt sich optimal auf die elektromagnetische Verträglichkeit aus. Die Verdrahtung erfolgt über Steck- oder Lötanschlüsse.

Die Baureihe ist für Stromstärken von 1 A bis 10 A bei 250 VAC gemäss IEC-Norm und 1 A bis 15 A bei 125 / 250 VAC UL Norm ausgelegt. Sie hat die ENEC und cURus Zulassung und eignet sich für Anwendungen gemäss IEC 60950. Für medizinische Geräte gemäss IEC 60601-1 und medizinische Geräte für Heimanwendung nach IEC 60601-1-11 sind die neuen Varianten besonders geeignet.



Technische Daten:

- IEC C18 Gerätestecker mit TA45 Geräteschutzschalter und Filter

- Filter medizinal M5

- Nennströme: 1, 2, 4, 6, 10 A (ENEC), 1, 2, 4, 6, 10, 15 A (UL/CSA) bei 40 °C

- Schraubmontage

Applications:

- Für Schutzisolierte Geräte gemäss IEC 61140

- Geeignet für medizinische Geräte gemäss IEC 60601-1

- Besonders geeignet für medizinische Geräte für Heimanwendung nach IEC 60601-1-11

Internet:

Datenblatt 5145 [1]

Microsite Medizin [2]





SCHURTER ist ein weltweit führender Innovator und Produzent von Elektro- und Elektronikkomponenten. Im Zentrum stehen die sichere Stromzuführung und die einfache Bedienung von Geräten. Die grosse Produktpalette umfasst Standardlösungen in den Bereichen Geräteschutz, Gerätestecker und -verbindungen, EMV-Produkte, Schalter, Eingabesysteme, Elektronikdienstleistungen und Systemlösungen. Das weltweite Netz der Vertretungen garantiert zuverlässige Lieferungen und einen professionellen Service. Wo Standardprodukte nicht genügen, erarbeitet SCHURTER kundenspezifische Lösungen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

